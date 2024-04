Detenido un individuo que fue sorprendido desguazando en Ferrol torres de alta tensión

Un hombre de 47 años, de nacionalidad portuguesa y sin domicilio conocido, fue detenido el pasado fin de semana por la Policía Local de Ferrol tras ser sorprendido desguazando varias torretas de alta tensión.



El incidente, según detallaron fuentes consultadas, tuvo lugar a primera hora de la tarde del sábado en el entorno de San Xoán. Al parecer, tras recibir el aviso por parte de un particular, los agentes se presentaron en el lugar de los hechos, un camino sin salida del mencionado barrio donde se encontraban almacenadas las estructuras, derribadas recientemente por el soterramiento de la línea de alta tensión que une A Solaina, en Narón, con la subestación ferrolana de Santa Mariña –intervención que, como recordó la concesionaria del servicio, Naturgy, el pasado mes de marzo, se realizó en 2023–.



El hombre, como apuntaron estas mismas fuentes, estaba tratando de cortar las estructuras con una sierra radial conectada a una batería portátil. De este modo, cuando los policías interrogaron al detenido, éste afirmó que se trataba de un encargo de un morador del asentamiento de Los Chaquetas, en el camino do Paredón.



Cuando la situación parecía que no podía empeorar, una segunda persona, supuestamente habitante del mencionado campamento, apareció en el lugar con una furgoneta con los asientos plegados. Al ser cuestionado por los agentes, el hombre afirmó no saber nada de esta coyuntura, pero no fue capaz de ofrecer un argumento convincente de por qué se encontraba allí, teniendo en cuenta que, como se señaló, era un camino sin salida.



De este modo, los policías identificaron al individuo del vehículo, mientras que trasladaron a Comisaría al que estaba desguazando las torres al carecer de documentación o un domicilio donde se le pueda localizar.