Denuncian que a partir del lunes el marisco extraído en O Couto deberá ser depurado en batea

La Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol denunció a última hora de ayer que, a partir del próximo lunes día 16, la zona de marisqueo de O Couto, compartida por los términos municipales de Narón y Neda, pasará, en la práctica, a ser considerada de clase C. La decisión, según señaló el patrón mayor del pósito ferrolano, Gustavo Chacartegui, le fue comunicada a los representantes de las agrupaciones de profesionales de la ría en una reunión mantenida ayer con representantes de la Consellería do Mar, Augas de Galicia y el Intercmar, entre otros organismos de la administración autonómica.



Desde la Xunta, no obstante, insisten en que en ningún momento se trata de un cambio de clase –seguirá siendo B–, pero que “os resultados das análises microbiolóxicas requiren que o marisco que se extraia aí se leve á reinstalación para a súa depuración natural co obxectivo de protexer a saúde do consumidor”. Asimismo, desde la Consellería d Mar se puntualizó que el objetivo del encuentro no era otro que “organizar os días de actividade extractiva no banco das Pías”. Este punto fue discutido por el patrón mayor, que recordó que el marisco de zonas B puede ser depurado de forma normal, mientras que el C debe hacerse de forma “intensiva” en la batea y que, por tanto, la zona pasaría a operar como si entrase en esta clasificación.

Contaminación

La cofradía, por su parte, aseveró que en la reunión se especificó que los niveles de contaminación detectados en la mencionada área provendrían, principalmente, de “regatos sin titularidad oficial” del municipio de Neda. En este sentido, Chacartegui señaló que meses atrás, cuando aún era la titular del pósito Isabel Maroño, se realizó una reunión con representantes de la Xunta y de los concellos bañados por la ría de Ferrol para abordar el estado de las aguas y el sector; un encuentro al que no acudió el regidor nedense, al parecer, por encontrarse enfermo.



Así, el patrón mayor censura no solo que ningún representante del gobierno local de Neda acudiese a la mencionada cita, sino también que no haya planes a corto o medio plazo para abordar las labores de saneamiento del municipio –algo que, supuestamente, se trató en la reunión–.

Problemática

Uno de los puntos en los que incidió Chacartegui es que este cambio de clase afectará principalmente al sector más veterano de la cofradía. Al parecer, junto con San Felipe, O Couto es una de las zonas de la ría que concentra más actividad –dado el bajo nivel de unidades de los últimos años– y que, en oposición a la primera, es donde faenan los miembros de la cofradía de mayor edad, dado que el sedimento es más blando y menos profundo.



Así, al cambiar en la práctica de clase, todas las capturas tendrían que llevarse a depurar a la batea, lo que tendrá un impacto más que significativo en sus ganancias –se paga más barato que el marisco fresco y al tener que estar almacenado durante un mínimo de una semana se pueden perder los períodos de mayor demanda–. Además, tal y como apuntó el patrón mayor, esto supone para la cofradía un incremento en los gastos de gestión y de compensación por potenciales pérdidas –al parecer la administración solo abona a partir de un 10%, por lo que si son inferiores a este porcentaje las tiene que cubrir el pósito–.

Acciones

Por último, el responsable del pósito ferrolano señaló que ya se están estudiando que medidas se pueden tomar contra el municipio, incluidas legales.



En este sentido, Chacartegui también criticó que desde Augas de Galicia no se emprendiesen acciones con anterioridad y que estas solo sean multas.