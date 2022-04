Denuncian nuevos episodios de turbiedad en el entorno del río Xuvia

El río Xuvia vive un nuevo episodio de turbidez provocado, al parecer, por vertidos de la cantera de As Viñas, en As Somozas, a causa de las lluvias de los últimos días. Así lo denunció el pasado viernes el Concello de San Sadurniño y ayer el BNG, cuyos representantes comarcales visitaron el río para conocer la situación de primera mano.





La comitiva, encabezada por el regidor sadurniñés, Secundino García, y el diputado Ramón “Mon” Fernández, además de representantes del gobierno municipal de Moeche, se acercó hasta el área de Amido, cerca del nacimiento del Xuvia y donde se detectaron las nuevas turbiedades. Acompañado de vecinos y militantes de la formación, los políticos realizaron una pequeña acción de protesta con el fin de visibilizar una problemática que, pese a contar en su momento con el apoyo del Parlamento de Galicia, sigue sin tener solución.





Así, Ramón Fernández anunció que desde el BNG se volverán a llevar a la cámara gallega iniciativas para instar a la Xunta para que “actúe efectivamente no control dos vertidos e garanta que non se produzan máis agresións medioambientais”. En este sentido, el diputado censuró que, pese a aprobarse el pasado septiembre un acuerdo en la cámara gallega para “adoptar as medidas precisas para o control das actividades da mina”, incluido su cierre en caso de ser necesario, “é evidente que non se está a facer”.





De igual forma, Fernández recordó que existen numerosas denuncias por parte de vecinos y gobiernos municipales de la zona a este respecto, señalando que estos vertidos “contaminan as fontes e ríos” y que “poderían ser unha das causas da mortandade dos peixes no Río Grande de Xuvia e, como resultado, dos arrastres que deste se derivan para a ría de Ferrol”.





Por su parte, el alcalde de San Sadurniño, Secundino García, reiteró que la mencionada cantera se encuentra operando de forma irregular, con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “realizada hai máis de 26 anos” por la anterior concesionaria –que nunca llegó a operar en la misma–. El Concello, que ya puso en conocimiento de la Consellería de Medio Ambiente la situación, insiste en que el episodio deriva de As Viñas.