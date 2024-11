El deflín "Manoliño" continúa de ruta por la ría ferrolana

Si hace unos días, las imágenes y vídeos de un delfín por aguas de la ría, en la zona de As Pías, rodeando la lancha en al que viajaban unos amigos se hicieron virales, ayer mismo un delfín volvía a hacer las delicias de una pareja que iba en chalana por la zona de los pantalanes deportivos de A Graña.

Según relatan los asombrados viajeros, el delfín pasaba continuamente por debajo de la embarcación, tocando el fondo "como jugando".

Los jóvenes que se encontraban de paseo iban despacio y pudieron disfrutar de la visita del delfín, que suponen que era el mismo y que ya ha sido bautizado por sus seguidores como "o golfiño Manoliño".

Manoliño apareció por primera vez en la ría de Noia y se hizo muy popular por su interacción con personas, apareciendo este verano en Corcubión, donde incluso llegó a O Ézaro e irrumpió en el Campeonato Galego de Salvamento e Socorrismo.

No sabemos si el delfín que hace un par de semanas se paseaba por As Pías y el que ayer visitó A Graña será o no el mismo y ni siquiera si es el vecino de Corcubión, pero lo cierto es que es bien recibido por todos aquellos que lo ven en la ría y aprovechan sus viajes para interaccinar con él, ya que no parece asutarse de la rpesencia de gente.