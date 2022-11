Declaraciones institucionales junto a actos reivindicativos y lúdicos por el 25 N

Aprobaciones de declaraciones institucionales en todos los plenos, lecturas de manifiestos, performance, actividades con escolares o plantaciones en homenaje a las víctimas de la violencia machista protagonizaron los actos en los distintos concellos de la comarca con motivo de la conmemoración del 25 N, Día Internacional contra la Violencia de Género.



En Ferrol, el acto central tuvo como escenario la plaza dedicada a Concepción Arenal, a los pies de cuyo monumento se plantaron rosas en homenaje a las mujeres asesinadas este año.



Además, se procedió a la lectura de la declaración institucional aprobada en pleno y el alcalde, Ángel Mato, recordó la figura de la “precursora do feminismo”, Concepción Arenal.



El regidor hizo referencia en su intervención a que tras los grandes avances que se han hecho en materia de igualdad “estamos nun momento no que se rexistran reaccións ás conquistas do feminismo e ás leis das que nos dotamos para protexer ás mulleres”. Apuntando que la violencia no siempre es física, aludió a que en la política también “temos que ser exemplares e exemplarizantes”, rechazando manifestaciones, que calificó de “deleznables” y que son “unha mostra do risco de involución que corremos, veñan de quen veñan, e deberían de quedar fora tamén da política”.



El alcalde aseveró que es necesario “ser firmes na defensa e seguir progresando nunha sociedade máis xusta e igualitaria”.



Microteatro y carrera

En la jornada de ayer se desarrolló, en el marco de los actos organizados desde el área de Igualdade del Concello ferrolano, un taller de defensa personal en el pabellón de Santa Mariña así como diversas sesiones de microteatro en establecimientos de hostelería de la ciudad, que tendrán continuidad en la jornada de hoy –Imos, Boss, Bodega Estrella, Josefas Bar, Maltés y Cuerda Floja–, entre las 20.30 y las 23.30 horas.



En la jornada de mañana domingo se celebrará desde el Cantón la III Carreira contra a violencia de xénero, de cinco kilómetros, a partir de las 11.00 horas.



También en Valdoviño, habrá una “Andada” contra la violencia, en este caso a partir de las 17.30 horas desde la Casa da Cultura hasta el entorno de A Frouxeira.



El Racing de Ferrol saldrá al campo este domingo con la pancarta del 25 N, con el lema “Somos tribu”, en apoyo a las víctimas de violencia machista.