Critican la “incompetencia” del gobierno ferrolano en la gestión de los locales de ensayo

Llevan meses reclamando al Concello de Ferrol la reapertura de los locales de ensayo, cerrados desde hace más de un año, pero siguen sin una solución a su problema. Los usuarios del espacio situado en el mercado de A Magdalena –alrededor de un centenar pertenecientes a una veintena de grupos– se sienten ignorados por el gobierno de Ángel Mato y por eso han decidido salir a la calle para dar visibilidad a su reivindicación.





“Estos locais son unha parte moi importante da cultura da cidade e o PSOE os está deixando morrer”, destacaba ayer Ángel Rodríguez, uno de los representantes de los afectados, en el trancurso de la concentración celebrada ante las puertas del Concello. Lamentan la “incompetencia amosada polo Concello para xestionar un servizo fundamental na área de Cultura”, dice, con cuyo concejal, Antonio Golpe, no han conseguido todavía reunirse a pesar de las peticiones formuladas.





No entienden que otros servicios culturales hayan ido reabriendo poco a poco sus puertas tras los momentos más complicados de la pandemia y sin embargo los locales de ensayo continúen cerrados a pesar del compromiso de la corporación local, en un pleno del pasado mes de noviembre, para reabrir el espacio a través de un contrato menor mientras no se resolviese el concurso público para la gestión del servicio, que todavía no ha concluido.





El mismo día que se adoptó el acuerdo plenario, en el que participaron representantes de los afectados por el cierre, “o alcalde reuniuse connosco e nos dixo que os locais deberían estar abertos nun prazo de tres semanas, é dicir, a finais e novembro”, recordó ayer Rodríguez.





Desde entonces, critican los afectados, han pasado ya varios meses sin que se haya adoptado ninguna solución y sin “recibir ningún tipo de comunicación por parte da concellería”, enterándose de lo que en las comisiones de cultura se habla sobre este tema a través de la información “dos partidos da oposición que amosan o seu interese polo tema”, apuntaron ayer. Los representantes de PP, Ferrol en Común y BNG secundaron la concentración celebrada ayer ante el Concello.