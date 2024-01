"A crise dos pellets está provocando que moita xente se percate do problema real dos plásticos nas nosas costas"

Compostela acoge hoy una manifestación en defensa del mar en la que tomarán parte vecinos y varios colectivos de la ciudad (la AVV de Canido organizó un grupo de viaje). Sin embargo, cada vez son más las voces que cuestionan si la crisis es tan impactante como se intenta hacer ver desde algunos sectores. De hecho, el Consello Galego de la Pesca acaba de emitir un manifiesto en el que se defiende la pesca gallega y la calidad de los productos del mar contra “os bulos e falsas informacións” que, según el gremio, atentan contra la imagen de estos alimentos. También la Cofradía de Pescadores de Ferrol hacía público en las últimas horas un vídeo de asociados en los que se aseguraba que los pellets no están afectando a la pesca y que el producto que venden es de óptima calidad.

Por su parte, el biólogo de la Cofradía de Barallobre, Joan Luis Ferreiro “Cesio” considera que el tema de los pellets no constituye “a fin do mundo”, pero es un problema ambiental serio del que no se puede frivolizar. Asegura que este tipo de sustancias alcanzan a diario a nuestras costas, pero en este caso se trata de una llegada masiva que puede acarrear grandes problemas a largo plazo.



Toxicidad a medio plazo



Asegura Cesio que estamos ante un tipo de plástico similar al de las botellas que arrastra el mar al diario, compuesto en su mayoría por polietileno, pero también un 10-12% de un aditivo ultravioleta, el UV 622, que es perjudicial. Así, precisa que en una escala de uno a cuatro, siendo uno muy tóxico y cuatro poco tóxico, la toxicidad de los pellets se situarían en el número 3. “Non sería moi tóxico, pódese tocar sen problema, o que pasa é que, independientemente da súa toxidade, un problema engadido é o seu tamaño, non é microplástico pero está no límite, e poden ser inxeridos con facilidade por peixes e aves”.



El problema, insiste, es que si un pez en la parte baja de la cadena trófica ingiere estas bolitas y luego es comido por otro van a estar en su intestino, donde permanecerían tiempo suficiente para causar toxicidad u otros problemas como pueden ser “afeccións no sistema endocrino ou na produción de óvulos e espermatozoides, afectando a reprodución dalgunha especie ou producindo malformacións”, asevera.



Cesio sostiene que “pellets hai nas prais desde hai anos, pero o problema é que estamos ante unha chegada en masa, non foi cousa doutro mundo, podía ser peor, claro, pero tamén podería non ter pasado e pasou, non se acaba o mundo con isto pero deixa ver o problema cos plásticos porque a xente cando chegou ás praias atopouse con que había moitos plásticos de todo tipo”, afirma.



El biólogo marino, no obstante, también habla de un peligro a largo plazo, ya que este tipo de plástico tiene una media de vida de unos 500 años. Otro problema añadido que es siendo como son de un tamaño tan pequeño se van rompiendo, transformándose, ya sí, en microplásticos y nanoplásticos, “aquí empeza o problema grave, xa que os nanoplásticos non entran e saen do organismo, neste caso pasan a formar parte dos tecidos e hai estudos que demostran que na carne dos peixes xa hai nanoplásticos, non é ningunha tontería isto dos pellets”, concluye Cesio.