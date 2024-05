El covid repunta en toda Galicia y los ingresos en el área sanitaria se elevan hasta la quincena

Hace un mes los expertos ya empezaban a mostrar su inquietud sobre el ritmo creciente de casos de covid, cuando ya parecía que la enfermedad estaba contenida, así como de nuevas variantes y procesos contagiosos que podrían derivarse de este virus. Por entonces, la cifra de procesos abiertos en Galicia era de unas 160 personas, con escaso medio centenar de ingresos y una o dos personas pasando la enfermedad de nuevo en las unidades de cuidados intensivos.



En cambio, desde el pasado mes los casos no han hecho más que aumentar de forma paulatina. Así, según las últimas informaciones relativas a la jornada del día 21 de mayo, habría en Galicia 769 personas pasando la enfermedad, 138 de las cuales deben hacerlo durante un ingreso hospitalario. Si bien, es cierto que las cifras de ingresados en las unidades de cuidados intensivos siguen siendo bajas, con cinco personas el día 20 y dos menos el día 21 de mayo. El número de casos en solo 24 horas pasó de 709 a 769, cifras irrisorias si se compara con los contagios que llegó a haber en algún momento de la pandemia, pero que invitan a pensar en la necesidad de ser precavidos, especialmente para evitar contagiar a quienes puedan resultar más vulnerables a este virus.



Pese a que no parece que nos encontremos ante un problema grave y que la presión hospitalaria sigue siendo baja, sí que llama la atención este nuevo brote primaveral, dado que hace solo unos días en el Marcide no había ni una sola persona ingresada por coronavirus y en las últimas horas son 15 quienes se recuperan en planta del complejo hospitalario, mientras que 82 lo pasan en sus domicilios.



No obstante, cabe destacar que en mayo de 2023 también se produjo un pico de contagios destacado superado por otro que tuvo lugar en pleno verano, en el mes de agosto.



Todo esto nos permite ver que estamos ante un virus respiratorio que difiere bastante del resto en cuanto a la época de incidencia, teniendo en la primavera y el verano picos destacados, a diferencia de otros virus similares. Así, si el patrón de este año sigue al de los pasados 2022 2023, es probable que durante los meses del verano, concretamente entre julio y septiembre, se produzca el mayor aumento de casos del año.



En el total de Galicia el número de casos abiertos en las últimas 24 horas ha sido de 80 y el incremento roza el 50% durante la última semana, por debajo del 103% que se registró en la semana anterior, de modo que podríamos estar hablando ya de un aplanamiento en la curva epidemiológica y la proximidad al pico, tras el cual llegaría el descenso de casos.



Marzo muy ligero



Analizando los datos sobre contagios e ingresos cabe citar que en marzo se registró en Galicia la época de menor incidencia del año, contabilizando el Sergas una media de seis nuevos casos al día, en abril la cifra subió hasta los 10-12 y ya en mayo se han registrado repuntes de hasta 60 casos, como aconteció entre los días 20 y 21 de mayo. Dicho lo cual los contagios con respecto a abril se han multiplicado por seis. La cifra de ingresos en marzo fue de las más bajas del año.



Pese a todo lo indicado, los datos de este ejercicio, aunque están siguiendo la tendencia de las pasadas anualidades, nos indican que las cifras de contagios e ingresos están muy por debajo, de modo que todo invita a pensar que la tendencia se mantiene, con estos incrementos estivales, si bien la incidencia cae con respecto a otras campañas.

Vacunas

FIMO dejó de ser el centro de vacunación del Área Sanitaria cuando la presión provocada por el virus decayó y las vacunas se reducen a la población mayor y de riesgo. A pesar de la “normalización” del coronavirus, tras cuatro años desde su llegada, todavía se mantienen los registros estadísticos, que nos indican el número de personas ingresadas en el área ferrolana y el resto de la comunidad gallega. En cualquier caso, la cifra de fallecidos está parada en 354 desde el 8 de julio de 2023, hace más de diez meses. Un éxito en el que ha tenido una importancia crucial la vacuna, que se ofrece ahora cada otoño, a la vez que la de la gripe, a los grupos de riesgo (mayores a partir de 60 años y quienes tienen otras patologías) y que se adapta a las diferentes mutaciones del virus a lo largo del tiempo, como con la gripe.

Sabela Sánchez Trigo es médico internista en el CHUF y desempeña su labor en la unidad de Enfermedades Infecciosas. Hablamos con ella sobre este nuevo brote de covid un virus que a día de hoy mantiene en el Marcide a una quincena de personas ingresadas, por fortuna ninguna en la UCI.

Sabela Sánchez : “El covid llegó para quedarse y hay que cuidar sobre todo a los más vulnerables”

Sabela Sánchez Trigo

¿Tenemos que preocuparnos por el covid todavía?



Bien, hay que tener claro que el covid es un virus que vino para quedarse. Después de aquellas oleadas y aquella afectación tan grave que no pudimos controlar hasta que no llegaron las vacunas, la situación, obviamente, es otra. Pero hay que tener claro que periódicamente vamos a ver casos y rebrotes como el de ahora. Estamos ante un virus que no tiene la estacionalidad que sí tienen otros virus respiratorios y se van a ver estos repuntes en el número de casos de forma habitual. No obstante, creo que hoy, con una población vacunada en su mayor parte, sobre todo los más vulnerables e inmunodeprimidos, que ponen sus recuerdos de la vacuna anualmente, es poco probable que se vaya a ver una situación como la vivida en 2020, aunque el riesgo de que personas que padezcan estos catarros sí que puedan ver descompensadas otras patologías previas siempre está ahí. Tal vez por eso hay que seguir siendo precavidos y si estamos enfermos de este virus u otros similares proteger a los más vulnerables.

¿Hay quien asocia brotes como el de la escarlatina con el covid, guardan relación?

No lo creo. Brotes como el de la escarlatina, que es de origen bacteriano producida por un estreptococo nada tienen que ver con el covid. Aunque la vía de transmisión sea común no está demostrada ningún tipo de relación entre ambas patologías.

¿Cree que algunos procesos se han visto agudizados por la irrupción del covid?



Sí, claro. Pero este es el gran caballo de batalla que tenemos con el covid u otras enfermedades respiratorias. Antes de este virus, en una persona mayor con problemas de corazón, por ejemplo, cualquier virus respiratorio de estos podía tener un efecto complicado. Por eso antes y ahora recomendamos que con esas personas más vulnerables se extremen los cuidados como usar mascarillas y evitar acercarse si creemos que podemos estar enfermos. Hay que proteger a esta población más vulnerable porque su sistema inmune si hay enfermedades previas no les permite salir por sí solas de este tipo de enfermedades.

¿Qué pasa con la población de entre 40 y 50 años que no se vacuna, los inmuniza la propia enfermedad?



Este grupo de edad ya se vacunó cuando le tocó con las oportunas vacunas de refuerzo. Al ser un virus que está circulando entre la población durante todo el año probablemente nos hayamos infectado varias veces ya. Es cierto que si eres una persona joven, sin patologías, y no eres inmunodeprimido es probable que con eso sea suficiente para protegerte de una infección más grave. Lo cierto es que en base a ello las autoridades ya nos dicen qué grupos de población deben volver a vacunarse y en ese aspecto sí que debemos ser todos muy responsables y seguir las recomendaciones que nos vayan haciendo.

Quince ingresos en el Marcide, parece que la cosa repunta, ¿no?



La percepción general es que hay más casos en nuestro entorno que también se trasladan al hospital, pero bueno, esto entra dentro de la normalidad de un virus que ha llegado para quedarse y que va a ser causa de descompensaciones para algunos pacientes, pero igual que otros virus que ya circulaban, ni más ni menos.

Episodios de escarlatina en Ferrol

Por otra parte, en los últimos días trascendía que en un centro escolar de la zona se habría registrado algún caso de escarlatina, nada preocupante, según confirmaron desde el Sergas, ya que “la escarlatina no es una enfermedad de declaración obligatoria, sólo hay que informar de los brotes”, afirman. En lo que va de año, “sólo se ha declarado uno en un colegio en la provincia de Ourense”, sin que hasta la fecha conste ninguno más. Al no ser una enfermedad de declaración obligatoria, su vigilancia se realiza a través de las consultas a Atención Primaria. Los niños deben evitar ir al colegio hasta 24 horas después de iniciar un tratamiento antibiótico. En caso de no recibir tratamiento, deben pasar tres semanas desde el inicio de los síntomas.

La escarlatina es una infección producida por una bacteria, estreptococo que puede producir infecciones localizadas como faringitis o escarlatina. En el caso de esta última, los síntomas pueden ser inespecíficos al principio de la enfermedad: dolor de garganta, de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. En 48 horas aparece una erupción cutánea de aspecto rojo o rosado, que suele aparecer primero en el pecho y el estómago y se extiende rápidamente a otras partes del cuerpo. Esta infección se transmite por contacto directo con secreciones de la nariz o de la garganta y por ello se recomienda mantener las medidas de higiene respiratoria, tales como utilizar mascarilla, desechar los pañuelos usados, toser o estornudar protegiéndose y lavarse las manos con frecuencia.

Actualmente, no existe ninguna vacuna autorizada contra el estreptococo A. No obstante, algún estudio pone de manifiesto que la vacuna intranasal de la gripe en niños entre 2 y 5 años podría proporcionar cierta protección. Para la temporada 2024-2025, Galicia ha incluido esta vacuna en su calendario.