La corporación recibe a Chelo Loureiro, “unha persoa que contribúe a facer esta cidade máis grande”

Representantes de los grupos políticos de la corporación recibieron ayer, con el alcalde, José Manuel Rey Varela, a la cabeza, a la cineasta Chelo Loureiro, que acaba de conseguir su cuarto premio Goya con el corto de animación “To Bird or not to Bird”, dirigido por Martín Romero y producido por la ferrolana y por Iván Miñambres.



El primer edil destacó de la homenajeada que es “unha das persoas que no presente contribúen e facer esta cidade máis grande”. Agradeció además que haya cedido al Concello el galardón a la mejor película de animación de la edición de 2022 por “Valentina” para enseñar a los escolares de la ciudad. El premio, subrayó Rey Varela, “é unha soño convertido en realidade en base ao tesón e esforzo”.



Además, el regidor aprovechó la oportunidad que le ofrecía la recepción para desear que la buena sintonía entre la cineasta y el Concello se materialice “en traballos conxuntos aproveitando o seu ferrolanismo”. “Ferrol sempre será a túa casa”, aseguró José Manuel Rey.



La productora, por su parte, afirmó que el mejor premio es siempre “rematar a mellor película posible”, para lo cual, remarcó, “me rodeo de moi bos artistas”.



Así, apuntó que está viviendo una etapa “moi bonita” después de diez años de trabajo –los que ha invertido en el desarrollo de “To Bird or not To Bird”, no solo por obtener el reconocimiento de los profesionales del sector audiovisual, sino por parte de la gente que siente el orgullo de “ser de Ferrol”. “Iso para min é enorme”, aseguró, “porque a cidade é fermosa, ten moitísimo por facer e deberiamos sentirnos orgullosos. Non hai máis que viaxar para comparar e dicir: Que sorte temos de vivir onde vivimos!”.