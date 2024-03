El Congreso de Podoloxía reúne a 150 estudiantes de Galicia y Ponferrada

La XII edición del Congreso de Estudantes de Podoloxía de Galicia reunirá a más de 150 alumnos y alumnas de la Comunidad Autónoma y de Castilla y León desde las 9.00 horas de hoy hasta mañana por la tarde en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol.



Tras la inauguración, en la que participarán la vicerrectora, Ana Ares; el teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz; la presidenta del Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, Ana Requeijo; el vicedecano de la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, Pedro Gil, y el presidente del comité organizador, Lois Vázquez, los asistentes entrarán en materia con la conferencia de José Manuel Castillo, fundador de la Sociedad Española de Biomecánica y Ortopodología sobre los efectos propioceptivos y mecánicos en la patología podológica infantil y en las alteraciones de la marcha. A las 10.50 intervendrá el experto en ecografía MSK en pie y tobillo por la Universidad San Pablo CEU, Pablo Bernardo.



La primera jornada, en su sesión de mañana, se completa a las 12.30 con la charla sobre los principales problemas ortésicos en el tratamiento del pie plano infantil, a cargo del director de la PEU Clínica de Polología de Denia, Eugeni Llorca, y a las 13.10 con la ponencia de Sergi Prades, CEO de Brain4Feet, acerca del uso de la ecografía en el campo de la podología. Por la tarde, los estudiantes participarán en varios talleres teórico-prácticos.



El congreso se clausura mañana con un programa que incluye, desde las 10.00, las conferencias de Esteban Juan García, miembro de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses; Carlos Virosta, podólogo y diplomado en Medicina del Fútbol por la FIFA; el podólogo del Pescados Rubén Burela, Miguel Ángel Murias; y el miembro de ola ONG Healing the Children, Patricio Serqueira.



Por la tarde hablarán la doctora en Ciencias da Saúde Raquel Veiga; los profesores de la Universidad de León Alba López Armesto y Miguel López Vigil, y Bernardino Basas, podólogo de la Federación Española de Atletismo, en este caso on line.

Lois Vázquez: “Calzarse mal pode ser un factor de risco de patoloxías”

Lois Vázquez –Baiona, 2002– preside o comité organizador do congreso. Son alumnos de 4º curso os que, coa axuda dos patrocinadores, dos propios ponentes e da Facultade de Enfermaría y Podoloxía, fan posible esta décimo segunda edición.

Nesta edición quixeron destacar algún tema en concreto?

Decidimos poñer máis atención na parte que, ao noso ver, é máis atractiva da podoloxía, que é a quirúrxica. Así, unha das xornadas enfocámola máis cara a esa parte e as técnicas de imaxe e, o outro, máis cara a ortopodoloxía, a biomecánica, a pediatría ou o pé diabético.

Cre que a poboación lle dá cada vez máis importancia ao coidado dos pés?

Cando entrei na carreira dinme de conta de que era algo ao que pouco a pouco se lle ía prestando máis atención, pero a nivel da sanidade pública non contamos cunha abordaxe podolóxica. Por exemplo, a nivel de práctica clínica está indicado que os diabéticos teñen que ter un reforzo podolóxico de cada tres ou catro meses, pero ese respaldo non o teñen. E o mesmo que cos diabéticos sucede coas revisións pediátricas... A xente vaise decatando da necesidade de como calzarse, do hábito hixiénico, das medidas preventivas, xa non só a nivel divulgativo, senón intervencionista, é dicir, podemos resolver problemas desde a cirurxía, podemos abordar exploracións a nivel biomecánico no ámbito deportivo... Hai moitos temas que por desgraza non se poden tocar na sanidade pública, pero pouco a pouco as comunidades e a cidadanía vanse concienciando, e iso nótase moito nas prácticas clínicas que temos no hospital, onde a xente si ve necesaria esa achega da podoloxía.

A poboación cada vez é máis consciente da importancia de coidar os pés



Os avances tecnolóxicos permiten á poboación calzar mellor?

O simple feito de calzarse mal pode ser un factor de risco para que se produzan diferentes patoloxías e mesmo como medida preventiva para caídas en persoas da terceira idade ou para un bo desenvolvemento do pé en idades pediátricas. Pouco a pouco, coa divulgación e a prevención, co esforzo que fan moitos profesionais da podoloxía nas redes e nos medios, vaise notando que a xente comeza a valorar a importancia de usar o calzado correcto.

Este é un congreso organizado por estudantes. A Facultade de Enfermaría e Podoloxía destaca pola implicación do alumnado...

Estamos moi orgullosos, a verdade. Temos moi boa relación entre os compañeiros e iso favorece a organización do congreso. De feito, non só no noso grao, senón que a Universidade da Coruña é unha das universidades a nivel nacional con máis participación e implicación do estudantado, e iso tamén denota ganas de aprender.