El Congreso apoya la proporcionalidad en el reparto de las contrataciones en Navantia

Con 21 votos a favor de los 36 emitidos salió adelante en la tarde de este martes la proposición no de ley defendida por el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, en la que se solicita un “reparto xusto” en las nuevas incorporaciones –1.500– del futuro plan de empleo de Navantia.



En la propuesta, debatida en la Comisión de Industria y Turismo, Rego instó al Gobierno central a darle un impulso a la negociación del convenio colectivo y del plan estratégico que están en marcha y, en lo que respecta al programa de empleo que se anunció en marzo de 2023, el diputado nacionalista aseguró que esa cifra de millar y medio de nuevas incorporaciones en los distintos centros de la compañía pública se valoró por parte de los comités de empresa, pero se recibió “con precaución” en la ría de Ferrol, puesto que “aínda non se completou a contratación dos traballadores do plan anterior”.



Rego defendió la necesidad de apoyar la PNL para conseguir que Navantia Ferrol “non saia perxudicada na distribución do emprego”, por lo que abogó por “un criterio que nos parece razoable e de sentido común, que é que a contratación se faga respectando a proporcionalidade do cadro de persoal que Navantia ten nos distintos centros, sen perxudicar a ninguén, que é de sentido común”. En ese sentido, rechazó la enmienda presentada por el PSOE –que vinculaba el reparto a la carga de trabajo y a los objetivos estratégicos de la empresa– porque, aseguró, “ambos van acabar favorecendo aos centros da bahía de Cádiz en detrimento da ría de Ferrol”.



Enmiendas

La portavoz de Sumar, Esther Gil de Reboreño, expuso la enmienda de su grupo en la que se manifiesta que esas 1.500 nuevas incorporaciones “están muy lejos de ser suficientes". "Navantia se enfrenta a retos fundamentales”, aseguró, “así que si queremos estar a la altura, debemos ofrecer más y mejor trabajo para su personal, para el de la principal y para la industria auxiliar, que son el alma de la empresa: sin precariedad, con contratos estables, condiciones dignas y oportunidades de formación”.



En ese sentido, la diputada de Sumar también instó a que se agilicen las negociaciones de los convenios colectivos de Navantia y de la industria auxiliar y defendió priorizar la construcción de buques civiles “en un modelo de empresa basado en la paz, que sea competitivo, pero no a cualquier precio” y rechazando hacer negocios “con países que violan los derechos humanos”.



Más crítica con la propuesta del BNG fue la diputada del PSOE, Patricia Otero, que aseguró “botar en falta que non sexan capaces de celebrar que temos carga de traballo garantida en Navantia para a próxima década”, una situación que, subrayó, “ten nome e apelidos: o Goberno de Pedro Sánchez”. Otero se refirió a la fábrica digital y al nuevo AOR como muestra “da aposta deste Executivo, que se suma ás cinco F-110 que se están a construír en Navantia Ferrol”.



La socialista lamentó que la PNL refleje “os mantras do BNG sobre a suposta discriminación a Navantia Ferrol” y que asegure que la noticia de las nuevas contrataciones “se recibise con estupor na ría de Ferrol. Volven vostedes cos vellos receos”, añadió. Con todo, Otero afirmó que “podemos compartir o espírito da parte resolutiva”, pero incidió en que “non queremos condenar a ningún dos centros de Navantia. Non queremos pechar un número determinado agora porque que pasaría se despois Navantia necesita máis empregados? Deixamos de traballar porque non temos os empregados necesarios? Non queremos limitar o número de empregados por centro de traballo, nin condicionar o futuro de ningún”.



Partido Popular

La intervención de la diputada del Partido Popular Tristana Moraleja se centró en atacar al grupo socialista. “Ya ha pasado un año desde el anuncio del plan de empleo y en Ferrol todavía no se han completado las incorporaciones del anterior, con 100 aún pendientes”, dijo.



“Ya sabemos que el Gobierno de Sánchez es más de anuncios que de hechos”, dijo, “y nosotros lo que queremos son hechos y que se plasmen en los PGE”. Además, acusó al PSOE de arrogarse el impulso a la construcción de las F-110 porque, señaló, “son una decisión del presidente Rajoy”.



“Se siguen negando a consignar en los Presupuestos una partida para la construcción de un dique cubierto, y sin dique no hay la verdadera transformación de los astilleros con los que competimos internacionalmente”.



La diputada del PP afirmó que “en Ferrol no estamos dispuestos a perder más oportunidades porque tenemos todos los atributos necesarios para volver a ser la gran potencia que fuimos en el sector naval”. En ese sentido, instó al Gobierno a construir un dique seco y otro de reparaciones”.

Las negociaciones continúan este miércoles en Madrid

Las negociaciones del convenio colectivo continúan hoy en Madrid con un nuevo encuentro entre la parte social y la dirección de la empresa, tras un “decepcionante” resultado de los que se celebraron la semana pasada, al no producirse “ningún avance”, explican fuentes presentes en la negociación.



La intención de la empresa es concluir la negociación antes de que comiencen las vacaciones de verano, que en Ferrol es entre mediados de julio y agosto. Mañana y el viernes también habrá reuniones.