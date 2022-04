Los conflictos laborales abiertos suman tensión al debate plenario

Trabajadores del servicio de parques y jardines, de la biblioteca municipal, de A Malata y de la empresa de aguas Emafesa sumaron fuerzas ayer fuera y dentro del salón de plenos para reivindicar negociación y diálogo al Concello y poner fin a problemas laborales que se arrastran en distintos servicios y que ocasionan que los trabajadores se encuentren en huelga.



Aunque se permitió la presencia de representantes de estos colectivos, los asistentes fueron identificados previamente, algo que no es habitual para acudir a un pleno como público. Desde Ferrol en Común se apuntó que esta situación recordaba la vuelta a “tempos pasados” y se exigió un debate entre todos los grupos municipales a la hora de gestionar el acceso del público al pleno y, en tanto esto no suceda, que se permita, en cumplimiento de la moción aprobada en el pasado pleno, el libre acceso al Concello para las sesiones plenarias.



Las primeras intervenciones –el primer punto aprobado fueron las facturas por el servicio de parques y jardines, sin contrato en vigor– subieron la tensión, con continuas interrupciones del público y críticas a las formas de la edil de Servizos, Ana Lamas, a la que acusaron de una actitud “chulesca” al paso por la concentración de trabajadores que se realizaba en el exterior.



Los petardos y pitidos que se oían en el salón procedentes de fuera se completaron con salpicadas protestas de algunos miembros del público pidiendo a la concejala de Servizos que se disculpase, lo que concluyó con el desalojo de uno de los asistentes como público.



Más allá de las formas de las partes, en representación de los trabajadores de Parques y Jardines, intervino Sindo Pena, que reclamó nuevamente “una mesa de trabajo para aportar sugerencias y que se agilice la elaboración del pliego”.



Las facturas correspondientes al servicio de parques y jardines y al de limpieza viaria fueron aprobadas ayer, pero otros cinco puntos –modificaciones de crédito– volvieron a sembrar el caos en el debate plenario, ante la petición del PP de que se retirasen por no llevar adjunto el expediente pertinente y las dudas sobre cómo actuar: si retirarlos, si votar la urgencia de cada uno, si seguir adelante y agilizar el contenido, etc. Fue necesario hacer un receso para determinar finalmente cómo actuar, lo que no aportó seriedad al pleno. Finalmente se retiraron seis puntos del orden del día –relativos a modificaciones de créditos del saneamiento de Río da Sardiña, caudalímetros, Manconunidade, operaciones de intercambio financiero, reurbanización de la calle de la Iglesia y tercera fase del área de rehabilitación de Recimil–.



Sí se debatió una modificación de crédito que también se refería al personal municipal. El pago de horas extras y la carrera profesional –se aprobó por unanimidad–, lo que la edil de Facenda, Maite Deus, calificó de “logro” y que es un primer paso para otras cuestiones como la modificación de puestos de trabajo.



Al no haber un presupuesto para esta carrera profesional, la fórmula que se estableció fue la de modificación. Supone 1,1 millones de euros –dos anualidades 2021-22–.



También se consiguió la aprobación de un convenio con la Diputación –100.000 euros, con un 20% de aportación municipal y 80% el organismo provincial– para la campaña de apoyo a la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial.









Mociones





El capítulo de mociones abarcaba diez propuestas de todos los grupos municipales, incluido el ejecutivo, algunas de ellas “heredadas” del pleno anterior, todas ellas sin finalizar su debate al cierre de esta edición.



Entre éstas se encontraba la moción del grupo popular de apoyo al legado ferrolano de José María González Llanos, para el que, junto a otros nombres, se aprobó en el último pleno la retirada de la estatua de la rotonda de la avenida de Esteiro. A raíz de este acuerdo, surgieron voces en defensa de la figura profesional de González Llanos, que motivó incluso una recogida de apoyos en change.org, y el PP elevó esta moción en esa línea.



El colectivo de presos y presas políticas de Ferrol en la Dictadura tenía previsto una intervención para recordar que esta persona participó en la sublevación militar y fascista del 18 de julio de 1936, embarcando en el crucero Canarias como Capitán de Corbeta, apuntando que “teriamos que estar a falar do memorial de 1.000 vítimas da represión franquista e non da estatura de un contralmirante da Armada fascista”.