Conferencias sobre Automática e IA, no Campus Industrial de Ferrol

O programa “Auto-Sinerx-IA. A Automática e a Intelixencia Artificial como Ferramentas para os Desafíos da Industria e da Sociedade” comezará o luns no salón de actos Concepción Arenal do Campus. Os interesados en participar nalgunha destas citas divulgativas, que se desenvolverán ao longo deste mes, deberán inscribirse por medio deste formulario en liña.



A organización do encontro corre a cargo de profesorado do departamento de Enxeñaría Industrial, que se vincula coa Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, e conta coas axudas convocadas para a organización deste tipo de xornadas e ciclos de conferencias pola Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte da UDC. “Como lle pode axudar a automática intelixente á sociedade?” é o título da primeira ponencia, que impartirá a catedrática da Área de Enxeñaría de Sistemas e Automática da Universidad Complutense de Madrid, Matilde Santos Peñas, ás 11.30 horas.



A seguinte sesión desenvolverase o xoves 24, a cargo da catedrática de Enxeñaría de Sistemas e Automática da Universidad Carlos III de Madrid, Concepción Alicia Monje Micharet, que focalizará nas oportunidades e retos da robótica branda, que coma o seu nome indica, explora materiais alternativos aos tradicionais. O luns 28 será protagonista Amparo Alonso Betanzos, catedrática de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial da UDC, pola súa conferencia sobre mitos, realidades e desafíos éticos da IA.



Para rematar, Sebastián Dormido Bencomo será o encargado da ponencia titulada “Realimentación: entre o natural e o artificial”, que se ofrecerá ao día seguinte, o martes 29. Esta iniciativa diríxese principalmente ao alumnado do grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática, así como do máster en Informática Industrial e Robótica, que se imparten na EPEF. Aínda así, está aberta ao público xeral, que pode obter máis datos contactando a través do correo esteban.jove@udc.es.