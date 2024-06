Arrolla con su vehículo una marquesina en Caranza a gran velocidad

Un conductor arrolló este miércoles, tras perder el control de su vehículo, una marquesina de autobús en pleno barrio de Caranza. Tal y como señalaron fuentes municipales y varios vecinos del área, el incidente tuvo lugar poco después de las seis de la tarde en la intersección entre la avenida de Castelao y la calle Armada Española.



Por el momento se desconocen los detalles del incidente, salvo que el hombre circulaba a gran velocidad y tras salirse de la vía se llevó por delante el mencionado elemento del mobiliario urbano y el contenedor de recogida de pilas.

El accidente despertó la curiosidad de los viandantes | Jorge Meis

A causa del impacto, el turismo, un Audi A4 1.9 TDI del 2006, resultó severamente dañado, perdiendo completamente los bajos de la parte delantera –posiblemente tras colisionar contra el bordillo– y recibiendo notables desperfectos por toda la carrocería. Asimismo, el vehículo quedó detenido, invadiendo la acera, a escasos metros del establecimiento Hiperxel.



Así, tras recibir el aviso de un particular, hasta el punto se desplazó la Policía Nacional y Local y los Bomberos de Ferrol, que ayudaron a retirar el coche. De igual modo, pese a que en un principio se creía que el conductor había resultado herido, finalmente se confirmó que no se sufrieron daños personales, por lo que la presencia del 061 no fue necesaria.