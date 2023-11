Condena generalizada por los actos vandálicos contra la sede del PSOE del Ferrol

La sede ferrolana del PSOE se despertó en la mañana de ayer con pintadas en su cristalera con el lema “España no se rompe” e insultos acompañando el logotipo del PSdeG. Los hechos vandálicos se producen tras las concentraciones convocadas el pasado martes en distintos puntos del país y que ocasionaron importantes disturbios ante la sede central de Ferraz.



Ferrol no ha sido ajeno a estas protestas difundidas a través de las redes sociales y que, aunque apenas tuvieron relevancia en la ciudad naval, congregaron en la tarde-noche del martes a un grupo de personas ante la sede socialista. No hubo convocatoria de ningún partido ni grupo si bien algunos dirigentes locales como el que fue candidato a la Alcaldía por Vox, José Enrique Fernández del Campo, se hizo eco de esa convocatoria “como repulsa a lo sucedido ayer en Ferraz y contra la amnistía”, tal y como publicaba en la tarde del martes en sus redes sociales.



Las condenas por estos actos vandálicos y por su significado no se hicieron esperar por parte de todas las formaciones con representación en el Concello.

Desde el PSdeG-PSOE ferrolano se pusieron en conocimiento de la Policía y denunciado las pintadas aparecidas en el local de la calle del Carmen y se recordaba que los hechos sucedieron tras la convocatoria por redes sociales “e alentada por certos representantes políticos de Vox” de una concentración frente al local socialista.



El secretario xeral de la formación local y exalcalde de Ferrol, Ángel Mato, apunta que “cando se promoven este tipo de actuacións, por acción ou omisión, non se defende o dereito de manifestación e libre expresión, o que se sementa é unha serie de comportamentos propios da extrema dereita”.

Para los socialistas, la democracia se defiende “respectando a opinión de quen non pensa coma ti, aceptando o sentido do voto aínda que non che guste, e dialogando e opoñendo nas institucións nas que hai representación”. Para las personas que tiene dudas sobre la formación de un gobierno progresista en España, el máximo representante del PSOE local indica que “debe valorar que precisamente quen fomenta este tipo de comportamentos son os que, en moitas comunidades e en moitos gobernos, teñen atribuídas responsabilidades”.



Los socialistas rechazan el uso de la violencia “verbal e por suposto física, para a confrontación política” y apuntan que para evitar el riesgo de radicalización “o máis importante é que xurda un goberno progresista, froito do diálogo coa maioría das forzas políticas do noso país”.



También el PSOE provincial condenó el ataque a la sede ferrolana apuntando que es contra “a democracia”, instando a las demás formaciones políticas locales y gallegas “a condenalo e rexeitar o uso da violencia, xa que actos coma estes son inadmisibles nunha sociedade democrática”.

En la misma línea, el grupo parlamentario socialista presentó en la Cámara gallega una propuesta de declaración institucional –que no salió adelante– para que el Parlamento pida poner fin a “os discursos de odio que fomenten comportamentos hostís contra os partidos políticos democráticos e os seus membros”. Por su parte, la viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, exigió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “una condena explícita”. La diputada acusó a Rueda de “facer seguidismo de Vox” e hizo un llamamiento al PP a “volver ao camiño da sensatez” y dejar de liderar campañas de “crispación”.

Grupos municipales

A nivel local, todos los grupos políticos con representación han mostrado su repulsa a estos hechos.

El Partido Popular de Ferrol hacía público en sus redes un tweet mostrando la “condena y repulsa” ante los desperfectos ocasionados en la sede ferrolana del PSOE. No se pronuncia, sin embargo, sobre el contenido de las pintadas ni el contexto en el que se producen, sino que alude a otros actos vandálicos padecidos por los populares, indicando que “lo hemos sufrido muchas veces y por eso nos reafirmamos en que las protestas son legítimas siempre que se defiendan desde el respeto a la Ley, en esto y en todo lo demás”.



La condena coincide en el tiempo con la difusión desde los canales vinculados al PP de la concentración que tendrá lugar el próximo domingo en A Coruña y que la formación convoca en las capitales de provincia de toda España “contra la amnistía y las negociaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas”. Desde Ferrol se anima a la asistencia “por la igualdad de los españoles y contra la amnistía” y habrá servicio de autobuses que partirán a las 11.00 horas desde Correos.



Tanto Ferrol en Común como el BNG han condenado las pintadas de la sede socialista y así, desde la formación que lidera Jorge Suárez se indica que este tipo de actuaciones “son froito dos discursos que só buscan crispar á sociedade e embarrar a convivencia sendo absolutamente inxustificables nunha sociedade democrática coma a nosa”.



El BNG pone el acento tras estos hechos en el comportamiento del Partido Popular y de estamentos judiciales que, apunta, “están a vulnerar os principios democráticos máis básicos”.

Hechos como los sucedidos en Ferrol, aseguran, tienen que ver con posicionamientos como el del Consejo General del Poder Judicial, “cando o poder político ten toda a lexitimidade para desenvolver a lei de amnistía”, o del PP “ante a negativa de aceitar maiorías que non son a súa”.