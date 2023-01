El Concello urge la tramitación para poder iniciar la fábrica de bloques

El alcalde, Ángel Mato, aprovechó su reciente visita a Madrid, para participar en Fitur, como embajador de la riqueza turística de la ciudad, para mantener otros encuentros de interés para el futuro de la zona, especialmente vinculado a la construcción de buques en sus astilleros.



De este modo, visitó el Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de interesarse por la evolución de la evaluación de impacto ambiental de la futura fábrica de bloques de Navantia.



Mato mantuvo un encuentro con el secretario de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, Santiago Martínez, ya que este organismo, como se explicó desde el Concello ferrolano, es el que en estos momentos está reuniendo los informes preceptivos para finalizar el último paso previo al inicio de las obras.



En este sentido, el regidor local manifestó la total colaboración del Concello a la hora de trasladar a las administraciones, organismos y entidades de ámbito autonómico y local que todavía no han presentado los documentos necesarios para concluir el informe la importancia de agilizar su entrega con el fin de que, tal y como estaba previsto, los trabajos de construcción de la fábrica de bloques pueda ponerse en marcha en primavera.

Apoyo



Aunque el Concello de Ferrol no tiene competencias en este proyecto, ya que no ha de conceder ninguna licencia municipal, el alcalde señaló que “por suposto, é do máximo interese para a cidade, e o goberno local está atento a calquera aspecto no que poida prestar o seu apoio para axilizalo”.



Mato destacó también los pasos firmes que ha venido dando en los últimos años Navantia “recuperando carga de traballo e sentando as bases do seu futuro” al tiempo que valoró asimismo “o firme compromiso do Goberno” con la empresa pública.



El alcalde ferrolano destacó, en esta línea, la partida de 56 millones de euros para la ejecución de los trabajos, que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado y que representa más de la mitad de la inversión total prevista ara esta actuación, declarada de interés general por el Ministerio de Defensa.



Al estar afecta a la defensa nacional, la construcción de la fábrica de bloques, que se desarrollará en la factoría Navantia, está exenta de la obtención de licencia municipal.