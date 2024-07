El Concello remitirá al Mitma su propia Agenda Urbana 2030, con un total de 36 medidas concretas

El Concello de Ferrol remitirá en los próximos días al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) su propia propuesta de Agenda Urbana 2030, que incluye un total de 36 medidas concretas. El alcalde, José Manuel Rey, quiso destacar “o potencial” de la ciudad que reflejan estas actuaciones y, también, la participación de diferentes instituciones y organismos con mucho peso en la urbe, así como ciudadanos y ciudadanas que han puesto también su grano de arena.



“Esta Axenda marca as pautas de actuación para os próximos anos, máis alá do presente mandato”, añadió el regidor, “e cun enfoque integrador e transversal” a través de proyectos que en algunos casos ya están en marcha, al menos en fase inicial, como la Cidade do Deporte o Abrir Ferrol ao Mar.



El documento recoge actuaciones concretas en las diferentes áreas, como la construcción del Museo de Ferrol, la residencia universitaria, la puesta en valor de las baterías militares, la recuperación de la fachada marítima de Caranza o la eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de nuevas zonas verdes.



Movilidad



En materia de movilidad, por ejemplo, se plantea la revisión de las líneas de autobús para mejorar las conexiones y reforzar la seguridad con actuaciones en los semáforos y los pasos de peatones. La peatonalización –sin especificar– y la creación de plataforma única –como la que se ejecutó en San Francisco, por ejemplo– son otras medidas que se contemplan, en este caso para favorecer la accesibilidad.



La creación de una red de caminos escolares seguros y el impulso a una senda urbana que una los barrios del Ensanche, Ultramar, San Xoán, Santa Mariña, San Pablo, Catabois y Canido con la que ya se está ejecutando –la que va desde A Graña hasta Caranza, pasando por A Cabana, A Malata, Ferrol Vello, A Magdalena y Esteiro, es decir, el proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”– forman parte de la batería de actuaciones a desarrollar antes del año 2030.



Para la zona rural también se plantea el impulso a la Ruta Costa Ártabra, un total de 50 kilómetros “para seguir poniendo en valor esta parte de la ciudad desde A Malata, O Confurco, Covas, Esmelle, San Xurxo, O Pieiro y Brión.