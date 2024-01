El Concello de Ferrol insta a la cantera de Covas a mantener la carretera limpia y libre de los residuos

El estado en el que se encuentra la carretera de Covas como consecuencia del barro que dejan en la calzada los camiones que entran y salen de Canteras Ferrolanas no es nuevo pero con las lluvias se convierte en una constante que ha motivado la queja de los vecinos de la zona, que llaman la atención sobre la peligrosidad que puede suponer para la conducción por la zona, en un vial tan frecuentado como este.

El vial es de titularidad provincial por lo que desde Esmelle y Covas se han dirigido a la Diputación con el fin de llamar la atención sobre esta necesidad de limpieza que afecta a la circulación y que puede ocasionar accidentes de tráfico, dados los residuos que se arrastran hacia la carretera.



Los vecinos señalan que nada se ha conseguido a este respecto y el malestar, apuntan, “es muy grande”.

Precisamente esta cuestión fue abordada esta misma semana en la comisión de Urbanismo del Concello de Ferrol.

Aunque se recuerda que la carretera no es municipal sino provincial sí es una preocupación la peligrosidad que pueden suponer estos hechos, además de que las canteras se ubican en el término municipal ferrolano.

Por esta razón, desde el área de Medio Ambiente, Obras y Servicios se han dirigido a Canteras Ferrolanas para que proceda al cumplimiento de la ordenanza de limpieza de la vía pública., que se refiere a las actividades industriales.



En este sentido, la norma municipal establece que tanto la personas como las entidades que realicen trabajos y obras en la vía pública o bien que proceda a cargas y descargas, salida y entrada en obras, etc. con vehículos que puedan producir suciedad en la carretera, deben encargarse de la limpieza del vial y de los elementos que se viertan puntualmente.

Una vez que se ha detectado esta actividad en la zona y que se acumulan residuos habitualmente, el Concello solicita a la empresa que lleven a cabo los trámites necesarios para “manter a vía pública limpa e exenta de toda clase de material residual co obxecto de non causar un prexuízo aos usuarios desta”.

Rellenos

Sobre esta misma cantera, el grupo municipal de Ferrol en Común mantuvo una reunión con la Asociación de Vecinos de Mandiá con el fin de intercambiar opiniones acerca de los trabajos que allí se están llevando a cabo.

En este caso, más que de los daños en el vial o los vertidos que se producen desde la cantera, por los que también ha manifestado su preocupación la formación que lidera Jorge Suárez, se refiere a un relleno en la parte de la ladera de la montaña y del que dicen tener desconocimiento de si se cuenta o no con los permisos necesarios, que han solicitado en comisión de Urbanismo. Desde FeC se llama la atención sobre el hecho de que “dito recheo, a simple vista, non só leva terra senón tamén escombro, o que incumpriría as normas medioambientais”.



Además, el grupo municipal apunta que en el interior de la cantera existen balsas de agua que cuando llueve en exceso desbordan y afectan a las viviendas que se encuentran justo debajo de la cantera. Por último, denuncian que los trabajos y voladuras se llevan a cabo “fóra do horario permitido”.

Por eso, desde esta formación y “en vista da nula implicación do goberno municipal nesta cuestión”, apuntan en un escrito, se ha elevado una queja a la Xunta de Galicia y se solicita toda la información relativa a estas canteras para comprobar si los trabajos que se ejecutan cumplen o no con la legalidad.

Acumulación de restos de cortas de maderistas

Los problemas ocasionados por la labor de la cantera no son los únicos que afectan a los viales de la zona rural. La carretera de Doniños a Vilabuide también genera quejas vecinales por los restos que se acumulan en sus cunetas. La procedencia son las cortas de montes de la zona, a cargo de madereros, que no se hacen cargo de los descartes de su labor. Así, los vecinos denuncian que se acumulan ramas y cortezas en las cunetas, por las que no discurre el agua y que provocan encharcamientos en el vial.

Además, esos restos hacen peligrar la conducción por esta carretera. Los trabajos de los madereros se llevan a cabo al pie de la calzada, ya que las plantaciones de árboles deben efectuarse a determinada distancia. Así, ocasionalmente se están talando los que se hallan muy próximos a la calzada.