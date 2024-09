El Concello inicia los trámites para asistir a los talleres de autocuidado y empoderamiento femenino

La concejala de Igualdade, Elvira Miramontes, informó este lunes de la apertura del plazo de matrícula en los talleres “Xuntas medramos”. Una oferta que contempla la realización de diferentes acciones de autocuidado, empoderamiento personal y disciplinas artísticas, alfabetización tecnológica, empoderamiento digital y desarrollo profesional. Es posible anotarse hasta el próximo 16 de septiembre. Las solicitudes deberán tramitarse por registro en el Ayuntamiento.



Hasta el 20 de diciembre



El departamento que dirige Elvira Miramontes explicó que los talleres darán comienzo el próximo 14 de octubre y se desarrollarán hasta el 20 de diciembre. Desde el Concello apuntan que “son requisitos imprescindibles ser muller, ter cumpridos os 18 anos e estar empadroadas no Concello de Ferrol”. Además, añaden que “con respecto aos criterios de admisión, os talleres concederanse mediante rigorosa orde de entrada no rexistro xeral municipal e terase en conta a prioridade establecida pola solicitante na elección dos obradoiros nos que estea interesada, obtendo praza só nun deles, agás no caso de quedar prazas vacantes, que se irían adxudicando segundo a orde de prioridade establecida pola solicitante”.



Las actividades se impartirán en dependencias de la Casa da Muller, en el local de Mulleres de Caranza, los locales vecinales de San Xoán, Valón, Covas y Esmelle, el Centro Cívico San Pablo, la biblioteca municipal de la plaza de España y el pabellón deportivo de Esteiro.