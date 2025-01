El Concello inicia conversaciones para la protección de la fuente Wallace del Reina Sofía

El pasado mes de noviembre la Asociación Ferrolterra Antiga se dirigió al Concello de Ferrol para llamar la atención sobre una fuente que pese a estar en un lugar tan emblemático como el parque Reina Sofía puede pasar inadvertida para muchos, sobre todo el hecho de que haya sido adquirida en la Exposición Universal de París del año 1889 –donde fue premiada con la mención de honor en el concurso de oficios artísticos– por el ferrolano Juan Romero Rodríguez, que nunca la llegó a colocar en una de sus propiedades y la donó al Concello.



La entidad reclamaba entonces que la fuente se incorporase al catálogo de bienes de interés del PXOM –Plan Xeral de Ordenación Municipal– y se le otorgue, de este modo, la oportuna protección.

Con este fin se dirigió al Concello y hace escasos días ha tenido respuesta de la edila de Patrimonio Histórico, Maica García, que, a través de un escrito indicó a la asociación que “a Fonte Wallace do Parque Municipal está dentro do mantemento do contrato que executa a empresa de parques e xardíns dentro do Parque Reina Sofía”.



Asimismo, ante la propuesta de catalogación se responde que “teñen comezado as conversas para engadila ao catálogo de bens e conferirlle certa protección”.



La entidad ferrolana ha mostrado su satisfacción por esta respuesta y señala, de todos modos que “seguiremos atentos e presionando para que os traballos de mantemento da fonte se executen, pois agora mesmo é evidente que non se están a realizar”