El Concello de Ferrol iniciará en marzo la redacción de un plan estratégico para la cultura

El Concello de Ferrol desarrollará entre marzo y noviembre de este año un plan estratégico para el ámbito de la cultura en la ciudad, tal y como informó ayer el concejal de Cultura, Antonio Golpe, a los grupos municipales durante la comisión de Cultura, Universidade, Deportes e Festas.





El documento recogerá las líneas de actuación que “introducirán racionalidade nas iniciativas para Ferrol, definirá uns criterios comúns de intervención e impulsará dinámicas cooperativas (de deliberación e corresponsabilidade) co obxecto de sumar ideas e recursos cara unha mellora colectiva no ámbito cultural”, comentó el edil.





Como paso previo a la elaboración de este plan, el gobierno local llevó a cabo el pasado año un estudio para la identificación y análisis de las necesidades y potencialidades de la cultura en la ciudad naval, cuyos resultados fueron presentados a finales de diciembre.





El plan, dijo Golpe, “debe aspirar a recoller toda a creatividade e a capacidade propositiva para o municipio, nun constante diálogo e retroalimentación cos axentes sociais que participan no desenvolvemento cultural de Ferrol”, apuntó. “Marcará as liñas estratéxicas de futuro para a cidade no ámbito cultural”, añadió.





Objetivo

El objetivo del gobierno es implicar en la elaboración y desarrollo del plan a los agentes culturales, sociales y políticos y también al conjunto de la ciudadanía con la intención de “estruturar un diálogo que busque a creatividade”, indicó.





El desarrollo del mismo incluirá la realización de entrevistas, encuentros, contactos con agentes implicados en la elaboración del trabajo, ejes estratégicos, líneas de actuación y programas y mecanismos para ponerlos en marcha.





Con la elaboración del estudio de identificación y análisis de las potencialidades y necesidades del ámbito cultural desarrollado el pasado año –herramienta que servirá de apoyo a la hora de planificar las políticas culturales del municipio– Ferrol se convirtió en la tercera ciudad gallega que diagnostica su situación cultural, tal y como en su momento se destacó desde el propio gobierno ferrolano.