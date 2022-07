El Concello de Ferrol alojará a más de 500 peregrinos en la Casa do Deporte

El Ayuntamiento de Ferrol habilitará la Casa do Deporte de Caranza como albergue para siete grandes grupos de peregrinos que iniciarán el Camino Inglés en las próximas semanas. La iniciativa, como apuntan desde el Concello, tiene como objetivo dar respuesta a la solicitud de colectivos que pidieron ayuda a la administración local para disponer de alojamiento durante la noche previa a la primera etapa de su peregrinaje. En total, informan desde el Ayuntamiento, serán 545 las personas que se alojarán en las referidas instalaciones municipales de Caranza.



El primer grupo partirá el 29 de julio y estará formado por 110 personas. Al día siguiente iniciará la ruta otro integrado por 200 miembros más y el día 31 pernoctará en las instalaciones deportivas otra comitiva compuesta por 80 personas. El día uno de agosto comenzará su peregrinación 36 caminantes más, mientras que el día cuatro harán lo mismo 55 peregrinos. La siguiente fecha en la que parten grupos de Ferrol será el día 15, cuando se espera la llegada al pabellón de otros 40 peregrinos, mientras que el día 21 lo harán 24.



Según informan desde el Concello, los grupos que llegarán a Ferrol para iniciar desde Curuxeiras el Camino Inglés proceden de diferentes zonas de España, como Madrid, Baleares, Asturias y Extremadura, e incluso del extranjero, con algunos llegados desde Italia o Hungría, entre otros.



Para hacer posible el uso del polideportivo por parte de los peregrinos por la noche y para la práctica deportiva durante el día el Concello reforzará el servicio de limpieza, tal y como apuntan. “As persoas que durman nas instalacións terán acceso aos servizos e vestiarios para cambiar a roupa e asearse”, aseguran desde el Concello. La concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, explicó que ademais, “a partir de agosto, o Concello contará coa colaboración de voluntarios da asociación Xeración para prestar apoio aos peregrinos que o demanden, e entre eles estarán tamén os grupos aos que se lles vai facilitar aloxamento na Casa do Deporte”. Desde el Ayuntamiento precisan que esta es la primera vez desde el inicio de la pandemia que grupos tan numerosos solicitan alojamiento. “Antes do 2020 aloxábanse no Juan de Lángara, pero está en obras”.



Albergue de la Xunta

La concejala de Patrimonio también puso el acento en el volumen de peregrinos que están haciendo este año el Camino Inglés. “Isto evidencia o gran éxito que está tendo a ruta que parte de Ferrol, que en boa parte se debe á promoción que se está facendo dela. Dende o Concello levamos moito tempo desenvolvendo todo tipo de iniciativas para dinamizala, e están tendo un bo resultado”, dijo. Asimismo, lamentó que hasta la fecha la ciudad carezca de albergue. “É unha mágoa, porque a Xunta foi construíndo estas instalacións en varias localidades ao longo da ruta, pero Ferrol quedou para o final, e a falta de seis meses para que acabe o ano Xacobeo, seguimos sen ver obras no futuro albergue da Casa do Mar”.

Además, recordó que “á delegada enchíaselle a boca dicindo que os traballos comezarían en canto o Concello dese a licenza, e iso sabendo que había tres días que presentaran a documentación para completar a solicitude logo de case un ano. Pois hai máis dun mes que teñen a licenza e seguimos sen ver unha soa máquina no albergue da Xunta”, lamentó Eva Martínez.