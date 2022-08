El Concello encarga un estudio del estado de los árboles del Cantón

La caída periódica de ramas de los árboles del Cantón de Molíns ha motivado que el Concello contrate una revisión de los ejemplares en esta zona verde municipal. El estudio biomecánico y fisiológico de los cedros (Cedrus deodara), los tilos (Tilia tomentosa) y los magnolios (Magnolia grandiflora) se ha adjudicado a la empresa Tecnica Arborea por 14.250 euros. También se prevé actuar en la plaza de Amboage.



Con este trabajo se pretende analizar el riesgo para la población que pueden suponer estos árboles si no se encuentran en las condiciones adecuadas. Así, se pueden recomendar podas o incluso su sustitución si hubiese la posibilidad de caídas.



Para diagnosticar el estado de los ejemplares se realiza un estudio visual y también se utilizan aparatos para llevar a cabo diversas pruebas. Se comprueba la formación de los árboles, cómo están las ramas y se analiza que no exista ninguna enfermedad que les afecte. También se mide que no esté hueco y si lo que queda del tronco es suficiente como para mantener el árbol en pie y que no suponga un peligro.



La caída de ramas más reciente se produjo este julio y bloqueó parte del paseo, aunque no causó daños personales.



Sin embargo, hay antecedentes en Ferrolterra de situaciones con graves consecuencias, como la caída de una rama de un árbol en el pinar de Cabanas que causó la muerte de una mujer, en agosto de 2019. Esto motivó el estudio individual del más de millar de árboles en esta zona y se concretó la tala de 166 de ellos, así como la poda de 74 y actuaciones de saneamiento en la mayoría.