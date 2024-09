Una compradora de Ciudad Jardín denuncia que su chalé tiene una orden de derribo

Comprar una vivienda se está convirtiendo paulatinamente en un lujo que no muchos se pueden permitir y, para aquellos que logran dar el paso, todo un riesgo por la inestabilidad actual del mercado. Es el caso de Susana, que junto a su marido participó el pasado mes de abril en la subasta realizada por el Juzgado de Ferrol para 34 viviendas de Ciudad Jardín en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).



Así, como detalla la afectada, dos de sus ofertas fueron aceptadas, optando por la que se sitúa en el número 2 de la calle Cruz de Arriba y, con ello, pagando 14.000 euros de reserva. No obstante, al poco de abonar el dinero –antes de aportar la cuantía completa–, los nuevos propietarios descubrieron, por medio de un antiguo recorte de prensa, que sobre el inmueble pendía una orden de derribo, dado que cuando se construyó no estaba dentro del proyecto original y, por tanto, de la ordenación –de hecho, se tuvo que reducir la rotonda de acceso a la urbanización por el espacio que ocupaba el chalé–.



Sin embargo, lo más inusual de la situación fueron los mensajes contradictorios que recibió esta futura vecina de Ferrol cuando investigó esta orden. Por un lado, afirma Susana, desde la Dirección de Urbanismo del Concello de Ferrol se le traslada que el edificio no está afectado –algo que corrobora el Registro de la Propiedad, en el que no hay mención alguna a esta medida–; por otro, uno de los arquitectos municipales le trasladó que “algo hay”, pero que la coyuntura se abordará la próxima semana. Por último, la compradora asevera que la letrada del Juzgado de Primera Instancia, responsable del proceso de subasta, sostuvo que “no sabía nada” y que, en cualquier caso, no tenía por qué facilitarle dicha información.



Por otro lado, desde la Asociación de Propietarios de Ciudad Jardín se señaló que también tenían constancia de la orden de derribo por medio de la prensa y que hablaron en su momento con la afectada, expresando su extrañeza por que se haya vendido un inmueble que se va a derribar.



Finalmente, fuentes municipales trasladaron a este diario que a día de hoy el área de Urbanismo está realizando las gestiones oportunas para resolver el expediente.