El comité señala a Navantia por la falta de avances en la negociación

El comité de empresa de Navantia Ferrol ha vuelto a lamentar a través de un comunicado la falta de avances en la negociación del convenio y del plan estratégico, dos documentos que considera básicos para el futuro inmediato del grupo naval y de los astilleros de la ría. La parte social considera un "desprezo cara a unha demandas vitais para a nosa fábrica e a nosa comarca" el hecho de que ninguna de las dos solicitudes de reunión, ni con la SEPI ni con la Dirección de Costes de la empresa, haya tenido respuesta hasta el momento, por lo que, si nada cambia a corto plazo, "o único xeito" de alcanzar los objetivos va a ser la movilización.

Los representantes de la plantilla califican de "irresponsabilidade" de la dirección de Navantia el hecho de "non pór todos os temas enriba da mesa", utilizando para ello, aseguran, el argumento de la "falta de autorización da Dirección Xeral de Custes e a SEPI". Sobre la primera, el comité pidió la intercesión de la Delegación del Gobierno para que este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, "axilice os trámites para avanzar na negociación do convenio". En cuanto a la SEPI, el objetivo del encuentro solicitado era "desbloquear todos os temas e constatar que estaban parados" o, en el caso de que no lo estuviesen, "que inste á dirección a axiliar unha negociación que leva máis de dous anos atrancada".

Además, los sindicatos reclaman que se negocie también un plan estratégico que, dicen, se está aplicando "noutros centros sen estar negociado e sen ter en conta a representación das traballadoras e traballadores". Para el comité, este documento, como han insistido en los últimos tiempos, es "de vital importancia para o emprego, os investimentos e a carga de traballo".

"Estamos convencidos", dicen los portavoces de los trabajadores, "de que a mellor forma de solucionar os problemas pasa por pechar un convenio digno e negociar un plan vital", pero si no se opta por esta vía anuncian más movilizaciones y "presión".