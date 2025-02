El comité de Navantia exige la orden de ejecución del BAC y saber si se harán más F-110

La mayoría sindical del comité de empresa de Navantia Ferrol, formada por MAS y CIG, exige que se firme ya la orden de ejecución del buque de aprovisionamiento en combate (BAC) anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un año.



La parte social quiso fijar su posición ante la visita, mañana jueves, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la ciudad, y la insta a “comprometerse con esta comarca en materia de carga de traballo e emprego”.



“Faise moi necesaria esa orde de execución do BAC”, apuntaron MAS y CIG en un comunicado conjunto, pero no solo. Así, aluden al denominado Plan Armada 2050 para pedir al Gobierno que se posicione sobre las necesidades que se establecían en el documento: dos nuevas unidades de las fragatas F-110, dos buques multipropósito de gran porte del tipo LHD o los nuevos buques de acción marítima (BAM).

“Nin a cidadanía nin o plantel de Navantia vivimos dos anuncios”, advierte el comité, que considera “moi necesario” que el Ejecutivo “cumpra a súa palabra” y ponga en marcha los proyectos que permitan potenciar el sector industrial, crear empleo y, de ese modo, “consolidar o futuro, sobre todo para a xente nova”.



Incorporaciones

El comité también reclamó concreción en los plazos para las 1.500 nuevas incorporaciones a los astilleros del grupo naval público que el jefe del Ejecutivo central anunció también en 2024. “A realidade”, apuntan, “é que a día de hoxe Ferrol todavía non acolleu ningún deses novos contratos, polo que solicitamos, de xeito urxente, ratificar un plan de emprego” onde se definan os perfís profesionais, os tempos e o número de novos empregos”. “Non imos pasar por perder capacidade industrial”, añaden MAS y CIG.



Los sindicatos aseguran que la plantilla de Navantia “non merece que o Goberno lle dea as costas”, en referencia a esta falta de concreción que denuncian. “Estamos a crear o buque tecnoloxicamente máis avanzado do mundo, co esforzo de todas e todos, pero que non está a ser recompensado porque temos unhas relacións laborais obsoletas e un convenio sen pechar desde 2021”.