El comité de Navantia exige la entrada de las últimas 95 incorporaciones del plan industrial

El presidente del comité de empresa de Navantia, Carlos Díaz (MAS), ha exigido esta mañana a la dirección de la compañía que "finalice" el proceso de incorporación de los 95 trabajadores y trabajadoras que están pendientes de contratación del plan industrial que se aprobó en 2018. "Ten que ser antes do 31 de decembro", advirtió antes de anunciar que 17 de esos candidatos que completaron con éxito el proceso han comenzado esta mañana su trayectoria profesional en el astillero. Además, cifró en 600 nuevos empleos la parte del reparto de las 1.500 nuevas plazas anunciadas por Pedro Sánchez que le correspondería a la ría de Ferrol.

El plan industrial es uno de los caballos de batalla de la parte social, que apuntó directamente "ao que se di chamar o Goberno máis progresista da historia" como principal "responsable" de los "obstáculos" que está habiendo en la negociación del nuevo convenio colectivo, así como en el acuerdo sobre nuevas incorporaciones e inversiones.

Las declaraciones del presidente del comité se produjeron justo después de la celebración de una asamblea general que, en este caso, coincidió con la que tuvo lugar en los otros centros de trabajo del grupo naval público. "Este Goberno non está a escoitar as reivindicacións dos traballadores en temas tan importantes como a redución da xornada, o contrato-relevo ou a recuperación do poder adquisitivo", denunció Carlos Díaz, que considera una contradicción que el Ejecutivo central "anuncie estas medidas publicamente para despois, nas empresas que dependen del, non poñer os orzamentos que se precisan para levalas a cabo".

Díaz explicó que se ha establecido un calendario de reuniones presenciales semanales hasta el 30 de noviembre con el objetivo de "pechar ese día" el nuevo convenio colectivo, aunque la parte social se toma ese horizonte con mesura, pues "sona repetitivo e, de feito, xa pasou outra vez. A empresa mantén unha actitude inmobilista que temos que reverter", dijo Díaz.

Por su parte, el secretario del comité, Marcelo Amado (CIG), criticó que el Gobierno esté poniendo "trabas en todos os conceptos que producen mellor no convenio (xornada, incremento salarial, promocións, saídas, contratos-relevo, etc." y lo invitó a "mover ficha". En esa línea, se anunciaron acciones a nivel político e institucional, solicitando reuniones para conseguir el apoyo a sus demandas y el desbloqueo de las cuestiones centrales del nuevo texto.

Iván López, de CCOO, señaló que, a pesar de que la negociación depende de Hacienda, "o Ministerio de Traballo tamén terán algo que dicir, sobre todo na xornada de 35 horas ou o contrato-relevo". Además, reivindicó que los técnicos superiores "tamén fichen para garantir que só traballan as oito horas e non máis, porque estas últimas non llelas pagan", apuntó.

Desde la CGT, Javier Losada manifestó que "o Goberno máis progresista está empobrecendo aos traballadores, como facía antes o Partido Popular" y aseguró que desde la creación de Navantia como tal "perdimos máis do 10% de poder adquisitivo".

En estos momentos, el comité da por imposible que se pueda cumplir en noviembre el hito de la puesta de quilla de la segunda fragata F-110 debido a los cinco meses de bloqueos en aceros. "O que decidimos foi manter esa presión, pero acordar coa industria auxiliar unha serie de traballos para intentar que non lles afecte no emprego", explicó el presidente del comité.