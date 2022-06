Comienzan las obras del Juan de Lángara dentro del plan de Nova Arquitectura Pedagóxica

Tras varios meses de retraso desde que el pasado mes de enero se anunció el comienzo de las obras de rehabilitación integral de dos centros educativos de la ciudad, el CEIP Juan de Lángara, y el IES de Catabois, el primero de estos colegios se encuentra ya inmerso en unas obras que supondrán una intervención con un plazo de ejecución inicial de cinco meses y una inversión de 1,3 millones de euros. En Catabois, sin embargo, todavía esperan por el inicio de las obras que se prevé, dado los plazos de realización de los trabajos, que no esté concluida para el nuevo curso escolar.



Ambas actuaciones se enmarcan en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de la Xunta de Galicia, aunque cuenta para su ejecución con el apoyo de fondos europeos, procedentes del programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos –Pirep– del Plan de recuperación del Ejecutivo central.



Las obras en el Juan de Lángara han comenzado hace unas semanas por la fachada del inmueble y por el salón de actos, dado que todavía no ha concluido el curso y se esperará a que los alunos no estén en las aulas para ejecutar otras actuaciones interiores.



La obra programada incluye los vestuarios, el tejado, la impermeabilización de la fachadas, mejora de eficiencia energética así como el pintado del centro, entre otras actuaciones, tal y como recordó ayer la directora del centro, Esperanza Díaz. El retraso en el inicio de los trabajos, apuntó, ha hecho que sea necesario reajustar el plan de obra previsto. De todos modos, expresó su satisfacción por el inicio de la actuación que mejorará el estado del centro, pese a que las previsiones apuntan que el nuevo curso deberá empezar sin los trabajos concluidos.



La actuación, una vez licitada, tuvo la posibilidad de ser financiada con los fondos destinados a Galicia a través del mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Para este fin, Xunta y Gobierno central firmaron un convenio de colaboración el pasado diciembre, por el que se transfirió el presupuesto de cofinanciación, que asciende, en el caso de Ferrol, a más de dos millones de euros y en el total de centros de Galicia a 27 millones.