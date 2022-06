Comienza la reforma de la calle de la Iglesia, la más ambiciosa del mandato

Las molestias que toda obra supone para los residentes en la zona son algo obvio pero que deben paliarse en la medida de lo posible. Así lo consideran los propietarios o usuarios de los muchos garajes que se localizan en las manzanas que ahora comienzan a reurbanizarse. Sin embargo, lamentan que no se hayan puesto en contacto con ellos para indicar –salvo por un aviso de la empresa ejecutora de la actuación pegado en las puertas– del día exacto en el que dejarían de contar con sus plazas. Así, María C., una de las propietarias, apunta que desde el Concello, a través de la prensa, se anunciaron varias fechas que se fueron incumpliendo hasta que el pasado viernes se colocó el papel indicando que ayer comenzarían los trabajos. Los afectados reclaman información de la duración de la obra –solo conocen la información de los medios– y de posibilidades que se les ofrecen, ya que ni siquiera pueden alquilar una plaza en el parking del mercado. En este sentido, María C. asegura que, por una parte, en el aparcamiento se les indicó que la rebaja a 39 euros no se ha aprobado ni se sabe si podrá ser una realidad y, por otra, tampoco se pueden alquilar plazas al precio habitual –70 euros–, ya que desde la concesionaria –el parking es municipal– se les dice que están “bloqueadas” para cuando las designen a aquellos vecinos que así lo deseen. Tampoco se ha hablado de la posibilidad de rebajas en los vados o en un espacio en superficie para los coches, al no haber una zona habilitada.