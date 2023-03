El colegio de Esteiro presume de su “rueiro en feminino”

El colegio de Infantil y Primaria de Esteiro cuenta desde este curso con un “rueiro” muy particular, que servirá para recordar cada día la importancia de visibilizar la figura femenina a través de mujeres representativas de la comarca. La acción, enmarcada en el Plan de Igualdad, fue diseñada con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, pero la génesis del proyecto se remonta ya al curso anterior, cuando a través de otra propuesta formativa relacionada con el mismo tema quedó de manifiesto su escasa presencia en el callejero de la ciudad. “De las 434 rúas e prazas con nome, só 19 están adicadas a mulleres, o que representa o 4,4%”.



Frente a esta realidad, el centro se propuso crear su propio callejero con absoluto protagonismo de las mujeres, dedicando sus nombres a las aulas y otros espacios del recinto escolar y diseñando unas placas reunidas ahora en la entrada pero que próximamente serán colocadas en sus respectivos espacios.



Entre las figuras elegidas se incluye Rebeca Atencia (veterinaria y primatóloga); Sara Guerrero (triatleta profesional); Chelo Loureiro (productora y directora de cine); Inés Prado (ajedrecista); Mabel Rivera (actriz); Carolina Casanova (soprano); Amaia Foces (médico de familia); Ánxela Loureiro (escritora, maestra y música); Elga Fernández Lamas (ilustradora); Paula Morado (actriz); Dámaris María (maestra de enseñanza evangélica); Belén Toimil (atleta); Ana Amado (fotógrafa); Maca Cabaleiro (jugadora de baloncesto); Concepción Arenal (escritora, abogada y periodista); Ángeles Alvariño (oceanógrafa); Irene Montero Díaz (escritora y periodista); y Mercedes Canto Santiago.



“A nivel de aula o alumnado investigou a súa figura feminina e como motivo simbólico decidimos crear as placas para renomear as aulas do noso centro”, explica el director, Víctor Manuel Varela.

En esta misma línea de reivindicar el papel de la mujer en la sociedad actual, el colegio también tiene previsto proponer al Concello de Ferrol el cambio de denominación de la calle en la que se ubica el centro educativo (Rúa 16 Esteiro), para ponerle el nombre de una figura femenina destacada de la ciudad.