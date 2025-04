Las cofradías de la ría de Ferrol acuerdan un paro biológico de tres meses

Los socios de las tres cofradías de pescadores y mariscadores que operan en la ría –Ferrol, Barallobre y Mugardos– han secundado en sus respectivas asambleas un paro biológico de tres meses, del 15 de abril al 15 de julio, de cara a permitir la recuperación de los bancos locales.



Tal y como detalló el patrón mayor del pósito ferrolano, Gustavo Chacartegui, el pasado lunes se mantuvo un encuentro con la Consellería do Mar en el que se planteó la medida, que estaría enmarcada en un programa de ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). “Lo más factible, tanto para la Consellería como para nosotros, para no demorarnos mucho tiempo, es hacerlo para tres meses”, explicó, apuntando que la idea inicial eran seis, pero esto implicaría no poder recibir los subsidios hasta agosto de 2026 –mientras que con tres podrían cobrarse entre octubre y noviembre–. “Esto no quita que para el próximo año solicitemos otra parada biológica”, adelantó.



Otro detalle que señaló el máximo responsable de la cofradía es que no todos los socios podrán beneficiarse de las ayudas, quedando excluidos algunos mariscadores, dado que para recibirlas deben acreditarse ventas regulares durante los dos últimos años. En este sentido, Chacartegui apuntó a que la mayoría de los afectados son socios con bajas de larga duración que no se iban a incorporar en un futuro próximo, aunque también hay un grupo reducido de profesionales en activo de Ferrol que se verán perjudicados.



En cuanto al apoyo recibido, el patrón mayor detalló que únicamente los mariscadores a pie de la ciudad naval se opusieron a la medida, por lo que podrán seguir trabajando con normalidad.

González Formoso pone en valor el aumento de las ayudas provinciales

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, y la diputada de Mar y Medio Rural, Cristina Capelán, visitaron recientemente las instalaciones de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol para conocer de primera mano la actividad del pósito durante los últimos meses.

Durante su encuentro con el patrón mayor del pósito, Gustavo Chacartegui, González Formoso destacó la importancia socioeconómica de estas entidades profesionales, reafirmando “o compromiso” del organismo provincial con las mismas. Así, el presidente puso en valor el incremento en 150.000 euros –para la participación en eventos de promoción– de las ayudas provinciales para este sector, que en 2025 alcanzarán los 650.000 euros.