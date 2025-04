Cofradía de Dolores (Ferrol): “Queremos abrir la iglesia a todos, especialmente a la gente más joven porque, si no, esto se acaba”

“No recordamos venir a un acto de la cofradía en la iglesia de Dolores”, decían este jueves Andrea Núñez y Blanca Gómez, al frente del Grupo Joven de la hermandad y que, a sus 21 y 26 años, viven como una gran novedad la reapertura de su sede canónica. Su cometido, explican, pasa por concienciar a “todo el mundo de que nuestra actividad no se ciñe solo a la Semana Santa”.



De hecho, su trabajo se extiende a lo largo del año con el montaje del belén y un sinfín de iniciativas enfocadas a los más pequeños: “Nos dimos cuenta de que había muchas cosas para adultos, por eso nos centramos en los niños y hemos hecho talleres e incluso los llevamos a ver un ensayo para que puedan conocer lo que hacemos desde dentro”, explican.



En este sentido, ponen en valor la formación cofrade y el aprendizaje porque, subraya Blanca, pertenecer a una hermandad no es “solo ponerse en un hábito”, algo que demuestra sobradamente Olga Vizoso, organizadora general y vocal de Patrimonio en la Junta de Gobierno de Dolores. Empezó desde niña y ahora, a sus 47 años, es el cerebro del cortejo, la que controla que todo salga tal y como estaba previsto.

Más de mil cofrades



Recuerda que el Jueves Santo son más de mil personas las que están en la procesión, puesto que en el censo figuran 1.150 cofrades. “No tenemos un dron para ir viendo lo que ocurre, por eso estamos conectados todos a través de interfonos, pendientes de los tronos y las paradas que necesitan... También hay que tener en cuenta que muchos son niños y eso dificulta que se mantengan las distancias y surja el temido efecto acordeón, que es muy difícil de evitar”, precisa, agradeciendo que, al menos, los ‘obstáculos’ con forma de contenedores de obra y andamios que había por A Magdalena hayan empezado a menguar o desaparecer para dejar el paso lo más liberado posible.

En cuanto al patrimonio de Dolores, valora Olga que “para poder crecer necesitas incorporar nuevas imágenes, pero hay que pensar que lo que tenemos debe cuidarse”, recordando que “durante muchos años se hicieron las cosas de otra manera, saliendo con lluvia intensa, por ejemplo, así que hay que restaurar o reponer porque se ha ido deteriorando”.

Días locos



Su Semana Santa es de mucho trajín pero, admite, “no conozco otra forma”, aunque en su caso siempre busca momentos de descanso porque “nosotros nos estamos moviendo constantemente y el cansancio es mucho”. Quien no tendrá muchas horas para dedicarle al sueño es Fran Piñeiro Yusta, vestidor de las imágenes de Dolores, pero también ejerciendo labores de sacristía en las parroquias del centro de Ferrol.



“Para mí estos días son de locos, voy muy poquito a mi casa y ya me cogí las vacaciones”, anuncia, asegurando que llega a las nueve de la mañana y se va ya entrada la madrugada. Aunque la reapertura del templo supone para él un trabajo extra, lo cierto es que “a mí me da la vida porque yo podré tener las imágenes preparadas aquí y estarán al culto todo el año, que es una pelea que tuve desde hace mucho: que no se guardaran, que no son para estar en museos, que si están benditas tienen que estar para los devotos”, incide.

Piñeiro resume que en sus años en la hermandad ha ido buscando el estilo de cada imagen, pero su empeño ha sido recuperar para la Dolorosa su impronta decimonónica. Eso sí, en Viernes Santo “yo la llevo como reina por respeto a la gente devota”, sostiene, afirmando que a él no le importan las críticas y admitiendo que en el arte del vestir se puede estar más acertado o menos, se trata de probar.

Como creyente es consciente, además, de la importancia que su labor tiene para quien tiene devoción y remarca que “queremos abrir la iglesia a todos, sobre todo a la gente joven porque, si no, esto se acaba”.