Cofer analiza en un foro el presente y los desafíos de la eólica marina

Una de las primeras iniciativas surgidas del convenio de colaboración entre la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal –Cofer–, el Concello de Ferrol y el Instituto Galego de Promoción Económica –Igape– es el foro “A enerxía eólica mariña en Ferrolterra” que se celebrará el próximo martes, día 17, en el Parador de Turismo a partir de las 9.30 horas.



Las personas interesadas en asistir ya pueden formalizar su inscripción a través del correo electrónico cofer@cofernet.com o llamando al número de teléfono 981 333 322. La apertura de la jornada correrá a cargo de Natalia Barros, directora de la Oficina Económica de Galicia del Igape. A continuación comenzará la primera de las dos mesas redondas en las que se estructura el evento y que abordará la situación del sector metalúrgico y de eólica marina desde el punto de vista de la formación. Intervendrán el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, y el director del CIFP Ferrolterra, Enrique Pazo.



La siguiente mesa, que empezará alrededor de las 10.00 horas, se titula “A eólica mariña, unha aposta segura” y en ella participarán Manuel Vázquez, que es el presidente del Clúster del Naval Gallego –Aclunaga–; José Martínez, representante de la Asociación de Empresas Siderometalúrgicas de la Comarca de Ferrol; José Ramón Franco, presidente del Clúster Energías Renovables de Galicia –Cluergal–; Javier Calviño, responsable de Desarrollo Portuario y Dominio Público de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, así como un representante de la Asociación de Empresas del Sector Naval Público de la Ría de Ferrol –Aenfe–.

La clausura del presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro, y un café-networking, alrededor de las 11.00 horas, cerrarán el foro.

El organizador del foro destaca las oportunidades que sector tienen ante sí a lo largo de los próximos años

José Salvadores | “La experiencia en el naval nos ha ayudado a liderar la eólica”

José Salvadores es el responsable del área de Promoción Económica del programa que comparten Cofer, el Igape y el Concello de Ferrol con el objetivo de dinamizar la comarca a través de la iniciativa empresarial.

¿Cuál es el objetivo que se marca el foro?

El sector de la eólica marina está hoy consolidado después del primer impulso del comienzo de la alianza entre Navantia y Windar, en 2015. Es, por lo tanto, una realidad, y lo que pretendemos con este foro es abordar su presente y sus oportunidades desde dos perspectivas distintas: la parte educativa, por un lado, y la empresarial, por otra. Echaremos la mirada atrás e intentaremos conocer las necesidades en materia de formación y de si las instituciones implicadas en esta faceta –Universidad y Formación Profesional– se plantean ofrecer nuevos programas y materias, entre otras cosas. Por la parte empresarial queremos ver también cómo ha cambiado el sector en estos años. Hay que tener en cuenta que el metal estaba muy especializado en el sector naval y analizar cómo ha sido esa transformación y cómo se han adaptado a este aumento de la demanda de componentes de la eólica también es una guía para el futuro.



Ha sido una adaptación rápida.

Sí, desde luego. También influye bastante en ello la disposición de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, que participará en el evento y nos va a dar su visión. Hay que recordar que ellos están poniendo mucho de su parte, como se puede ver con la concesión a Nervión para instalar una planta de ensamblaje de componentes en el puerto exterior. Tener en Ferrolterra esa potencia y experiencia en el sector naval ha facilitado mucho el camino para que la comarca sea un referente diría que mundial en la fabricación de estos componentes.

¿El principal reto a corto plazo es la demanda de personal?

Sí, porque además no se trata del futuro a medio o a corto plazo, sino que hablamos del presente, del ahora. Una de las mayores preocupaciones del sector es la mano de obra, no solo de la eólica marina, sino del sector metalúrgico en general. Las profesiones relacionadas con esta actividad tienen mucha salida, como puede ser, por ejemplo, la de soldador, que prácticamente no tiene paro... Entonces el reto sí que es atraer el talento y, además, conseguir que esa parte de la ingeniería se adapte también a lo que viene. Otro de los desafíos, aparte de la demanda de profesionales, es que haya una legislación clara que permita el desarrollo pleno de los proyectos y del sector porque está claro que, si se consigue, nos daría un impulso muy grande.