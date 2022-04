Coches y ropa de segunda mano para complementar el domingo

La jornada de ayer resultó especialmente atractiva para los habitantes de la ciudad naval. A los diferentes eventos culturales organizados con motivo de la Feira do Libro, se sumaron una exposición de Mercedes-Benz clásicos y un mercadillo de ropa de segunda mano, complementando así una oferta de ocio ya de por sí muy nutrida.



El primero de estos eventos, la exposición de vehículos clásicos, fue organizado por el W123 Club España en colaboración con el Concello de Ferrol. En total, una veintena de estos vehículos Mercedes-Benz –en excelente estado de conservación y con diferentes configuraciones de chasis– estuvieron expuestos en la plaza de Armas desde las diez de la mañana hasta las 17.30 horas. Los integrantes del club fueron recibidos al inicio de la jornada por el alcalde de la ciudad naval, Ángel Mato, y la concejala de Turismo, María Teresa Deus, a los que ofrecieron un obsequio.



Esta exposición, que cada año el W123 Club organiza en una ciudad de España y en otra de Galicia, era la primera vez que se celebraba en Ferrol y logró atraer a un buen número de vecinos de todas las edades.



Por otra parte, la Asociación de Vecinos de Ferrol Vello organizó en la plaza del barrio un mercadillo de ropa de segunda mano. Se trataba, como ya había apuntando la entidad, de un evento no profesional, destinado a dar un segundo uso a aquellas prendas que ya no se utilizaban. El mercado estuvo abierto desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde y contó con una docena de puestos con ropa de diferente corte. Este evento también contó con una buena participación por parte de la vecindad, especialmente a partir de la una del mediodía.