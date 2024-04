Las clases de Educación Física en los centros volvieron a salir a la calle en Ferrolterra

Como cada 17 de abril desde hace catorce años, varios colegios e institutos de la comarca conmemoraron el Día da Educación Física na Rúa llevando las clases de esta materia a las plazas, que durante toda la mañana se convirtieron en el escenario en el que los más escolares, desde los más pequeños de Infantil hasta incluso Bachillerato, pudieron practicar los deportes y las actividades propuestas por sus profesores y profesoras.

Ese fue el caso del CEIP Plurilingüe Virxe do Mar de Narón, que salió a la Praza da Lectura con su profesora María Loureiro para “levar a cabo as sesións de Educación Física por quendas todo o alumnado do centro”, explicaba.



En esta edición, el Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia, que secunda la iniciativa del órgano a nivel estatal, puso el énfasis en la relación entre esta disciplina y la salud mental. Ese vínculo llevó al alumnado del centro naronés a finalizar cada sesión con una pequeña clase de yoga con la que se puso de relieve la importancia “de traballar non só o noso físico, senón tamén da nosa mente para ter unha mellor saúde”.



A las plazas



En Ferrol, centros como el Cristo Rey, el San Rosendo o el Tirso de Molina también participaron en esta cita que quiere reivindicar la importancia de la asignatura de Educación Física en el currículo del alumnado. El primero reunió a más de 150 alumnos de 5º y 6º de Primaria y de los dos primeros cursos de la ESO en la plaza de Armas, donde recibieron la visita del concejal de Deportes, Ricardo Aldrey. Allí “montaron” su aula, también por turnos, y dispusieron el material para completar una clase al aire libre, “algo que los niños agradecen mucho porque ayuda a motivarlos”, comentaba Ito, profesor del centro.



Todo el alumnado de Primaria del San Rosendo salió también a las plazas de Fernando Miramontes y Urbis, mientras que el del Tirso, un total de 750 escolares –todos menos los de 2º de BAC– “tomó” Amboage durante toda la mañana. José Grandal, uno de sus profesores, recordó que el centro lleva toda su vida ligado al deporte y que el alumnado “disfruta mucho pudiendo hacer la clase y jugando en la calle”.



“El objetivo, además de reivindicar la profesión, es fomentar los valores del deporte, que muchas veces, por desgracia, no son los que podemos ver en la televisión”, explica el profesor del centro ferrolano.