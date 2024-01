La ciudadanía puede implicarse en el plan de “facer un Ferrol mellor”

La redacción del plan de acción de la Agenda Urbana 2030 pretende avanzar en un desarrollo urbano y rural sostenible y participativo con el fin de mejorar el futuro del municipio. En este escenario, el Concello de Ferrol pone en marcha una encuesta ciudadana con el objetivo de que sean los residentes en la zona los que muestren qué quieren, qué carencias aprecian y cuáles son los aciertos de la gestión de cara al objetivo fijado en 2030.



El concejal de Participación y teniente alcalde Javier Díaz señaló que este proyecto se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible y pretende “definir estratexias e accións concretas que melloren a calidade de vida da veciñanza e promova un crecemento equitativo e sostible”.



Esta agenda urbana propia funcionará, por tanto, como un instrumento de planificación que aborda los desafíos y retos del municipio a través de un enfoque integral y participativo.



Los ejes ambiental, social y económico serán los que sirvan de pilar a las iniciativas que se propongan y se recogerán actuaciones estratégicas en cuestiones tales como la movilidad, la vivienda, el espacio público, el medio ambiente, la inclusión social, la brecha digital, la sinergia empresarial y el impulso a la economía local, entre otras cuestiones.



El objetivo final de la estrategia Ferrol 2030 es, destacó el edil, “o impulso do crecemento económico, o desenvolvemento social e a protección medioambiental e da natureza apostando por un modelo de cidade sostible, accesible, inclusiva e segura que só será posible a través da implicación e colaboración do tecido empresarial e social existente no noso territorio municipal”.



Con estos fines, se ha dado ya un primer paso en el plan de acción que conlleva una consulta ciudadana que busca “detectar as necesidades e as prioridades da cidadanía nos aspectos chave da planificación estratéxica da Axenda Urbana”.



Así las cosas, los ciudadanos podrán participar a través del enlace https://form.jotform.com/233533025017344.

Desde el Concello se anima a los ciudadanos a participar en esta consulta para que se puedan recoger sus valoraciones sobre los principales retos y desafíos de los próximos años, así como las propuestas de acciones que se quieran aportar con el objetivo de, indicó Díaz, “facer do noso municipio un lugar mellor”.

El próximo martes 23 de enero se celebrará en el Antiguo Hospicio un acto abierto al público –17.30 horas– para presentar la Agenda Urbana Ferrol 2030, para el que es necesario inscripción previa.

Diseñando el concello del 2030

El cuestionario que se ofrece a la ciudadanía para testar su opinión sobre cómo podría ser el Ferrol que desean contiene preguntas sobre diversos aspectos, retos y desafíos vinculados de cara a 2030. Puntuar las actuaciones en marcha en cuestiones de movilidad o urbanismo o de aspectos como servicios y medio ambiente son alguna de las cuestiones incluidas. Pero el aspecto social y de empleo forma también parte de esta encuesta ciudadana, que busca actuar también en materia de vivienda y energía. Por eso, no solo se trata de puntuar y de calificar una serie de actuaciones propuestas sino que también se pide al ciudadano que plantee sus propios retos y desafíos para, como colofón del cuestionario, expresar, en pocas palabras, cómo sería ese Ferrol del año 2030 en el que desearían vivir.