Cita con la Feira do Libro de Ferrol

Cinco librerías (Cortizas, Day, Estraviz, Metropolis Comics y Pedreira) y la editorial ferrolana Embora sacan estos días la literatura a la calle para conmemorar una efeméride que, como cada año, sirve para poner en valor la importancia de las letras y la cultura en la sociedad.





La Praza da Constitución, donde hasta mañana permanecerán abiertas las casetas –en horario de 11 a 14 y de 17 a 21 horas (hoy) y hasta las 20.00 horas (mañana)– fue escenario ayer de la inauguración de la Feira do Libro de Ferrol, que además encabeza el calendario de las doce previstas por la Federación de Librarías de Galicia hasta el mes de agosto. La profesora y escritora Pilar García Negro fue la encargada este año de leer el pregón con el que se inauguró de forma oficial un programa que ya desde ayer incluye presentaciones literarias y firmas de ejemplares así como alguna actividad enfocada al público infantil. Precisamente hoy, a las 13.00 horas, la compañía naronesa Ghazafelhos representará la obra “A máquina do tempo”. Antes, a las 11.30 horas, Finy Sesmonde regresará a la feria para presentar dos de sus obras, “Gotas de rocío, copos de nieve” (11.30 horas) y “Fluyendo como el agua” (17.30 horas), ambas citas en la caseta de la librería Cortizas. Por la de Embora pasarán Pepablo Patinho, con su obra “Recetas para cociñar o ar”, y Rita Gutiérrez (“Contrahistorias de Galicia”) y Manuel Cendán (“Terra e mar”) a las 18.30 horas. A las 18.00 horas, Ana Meilán firmará “Un universo en tu maleta” en el puesto de la librería Day, donde a las 20.00 horas Xesús Constela hará lo propio con “O peso do cerebro”. Por el stand de la librería Pedreira pasarán Miguel R. Carnota (“Lingua, poder e adolescencia”), a las 18.00 horas, y José Luis Casteleiro y Miguel García, con “Galicia inmaterial, Galicia máxica” (19.00 horas).





A las 19.30 horas, la feria ferrolana acogerá la presentación del libro “Pasaba por alí”, de Xoán Rubia, que ofrecerá además un pequeño concierto.





Encuentro y dinamización

La feria, con más de tres décadas de vida, se convertirá un año más en punto de encuentro entre los libreros y el público y también en un importante elemento de dinamización para el sector, tal y como ayer se puso de relieve en la inauguración. Se hizo hincapié, asimismo, en el relevante papel que los libros y la lectura tuvieron durante la pandemia para la salud mental de la población y se animó a la ciudadanía a visitar un evento en el que todas las compras tendrán un 10% de descuento.





García Negro, que a través de su intervención rindió homenaje a los escritores y escritoras de la ciudad naval y comarca, estuvo acompañada en la inauguración por la concejala María Teresa Deus; el presidente de la Federación de Librarías de Galicia, Ramón Domínguez, el diputado Xurxo Couto, el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y la delegada territorial, Martina Aneiros, entre otros políticos.