El CIS acoge mañana la última sesión de cine y show científico

Tras el éxito de las jornadas de verano y el lleno de la primera sesión de las navidades (se cubrieron las 150 plazas ofertadas), el CIS Tecnoloxía e Deseño de A Cabana acoge mañana de 11.30 a 14.00 horas la segunda y última cita de cine y show científico, dirigida a mayores de 7 años y con la película “Robots” como base. Todavía queda alguna plaza libre que puede reservarse en la web www.cistecnoloxiaedeseno.gal.



El divulgador científico David Ballesteros coordina una actividad que, explica, parte de una idea “moi sinxela”. “Proxectamos unha película para todos os públicos”, comenta, “e despois facemos unha análise científica da mesma, pero nun formato moi didáctico que inclúe facer experimentos rechamantes para que a xente se aproxime á ciencia e á tecnoloxía dun xeito diferente ao habitual, para fomentar o interese”.



La película de animación que se proyecta mañana tiene sus años –2005–, pero Ballesteros subraya que “encaixa moi ben cos temas candentes dos que queremos falar, a robótica e a Intelixencia Artificial, e cuestións que poden resultar interesantes, como se os robots poden chegar a ter sentimentos ou se poden funcionar como nas películas... Trátase de atender un pouco esa curiosidade que podemos ter todos”.



La parte experimental, añade el comunicador científico, es la que suele atraer más la atención del público. “Este venres”, adelanta, “faremos algo con electricidade, pois sabemos que, aínda que non comprendan os conceptos todavía, si que lles chama a atención, ao igual que aos adultos: a idea é que ninguén se aburra e que todo o mundo goce do momento do show, que é moi participativo tamén”, recalca.



En ese sentido, Ballesteros cree que la clave del éxito (ya hay más de un centenar de inscritos) está precisamente en el formato: “Son actividades que pode compartir a familia, non só de nenos e nenas, senón todos xuntos, algo moi propio do Nadal, de compartir o momento”.



Además, estas actividades también sirven para “pór en valor a existencia e importancia de centros coma este, públicos, que están facendo innovación, algo fundamental hoxe en día para a sociedade”.