La CIG volverá a conmemorar por su cuenta el Día da Clase Obreira Galega el lunes

Un año más, la CIG se desmarca de los actos institucionales con motivo del Día da Clase Obreira Galega, en el que se conmemora el asesinato de Amador Rey y Daniel Niebla, del 10 de marzo de 1972, y organizará su propia ofrenda floral a las 12.00 en el monumento de As Pías y una manifestación a las 20.00 que saldrá de su local comarcal, en Esteiro, para finalizar en la plaza de la Constitución.



El secretario comarcal del sindicato nacionalista, Manel Grandal, aseguró que el 10-M es un “día de loita, da loita de Amador e Daniel que nos segue a guiar 53 anos despois na defensa das liberdades e dun convenio propio”, una reivindicación esta última que vuelve a estar sobre la mesa de debate de la plantilla de la factoría ferrolana.



Grandal explicó que el lema de este año, “Galiza con dereitos. Traballo, igualdade e salarios dignos” es la respuesta de la CIG a su percepción sobre la situación de la clase trabajadora. “Non é só que non avanzaran, senón que moitos deles nin sequera fomos capaces de recuperalos”, dijo antes de identificar el motivo: “O gran lastre é a complicidade coa que contan estas leis por parte sindicatos estatais e do famoso diálogo social, que é impedir a mobilización da clase traballadora”. Para la CIG, este diálogo social no es suficiente porque “suscita debates perversos como se o SMI debe ou non cotizar, cando debería ser outro: se realmente dá para cubrir as necesidades básicas”.



En esa línea, Grandal apuesta por “gañar dereitos negociando, si, pero a través da presión e a mobilización”. Por ello y, al mismo tiempo, para responder al “avance da extrema dereita que nos quere levar a séculos pasados”, Grandal animó a la clase trabajadora a “encher as rúas, porque a única forma de avanzar é a través da loita obreira”.

El BNG se movilizará el 8-M “sen medo nin vergoña” para denunciar los “retrocesos” en igualdad

BNG y CIG se movilizarán mañana sábado, con motivo del Día da Muller, para poner en evidencia “os retrocesos en materia de igualdade”. La formación nacionalista ensalza el papel del feminismo en la denuncia del desarrollo de “políticas de recorte e privatizadoras dos servizos púbicos” que cristalizan, sostiene, “nas listas de agarda do sistema sanitario público, uns servizos de pediatría non sempre garantidos, a falta de residencias de maiores públicas ou a falta dun xulgado de violencia de xénero en Ferrol”.



“Demandamos apostas institucionais decididas a pór os coidados no centro mediante servizos públicos de calidade”



Así, el BNG participará en la manifestación de las 12.00 que organiza la CIG –en As Pontes será en el mercado municipal– y, a las 20.00 horas, desde la plaza Amada García, de la Marcha Mundial das Mulleres.

Militantes nacionalistas con los carteles de la marcha



En estas movilizaciones estará también la CIG, que a través de la responsable de la Secretaría das Mulleres, Teresa Carballido, criticó la “incapacidade da lexislación en igualdade que se ten aprobado para reducir a fenda salarial”. Se remitió a los datos de la Xunta que cifran en un 18,3% lo que cobran de menos las mujeres que los hombres en Galicia. “E esa diferenza non se reducirá mentres non haxa unha valoración xusta dos traballos feminizados”, apuntó.



Carballido se refirió a la alta temporalidad y a que más del 76% de los contratos parciales en Galicia los firman mujeres y defendió un SMI de 1.320 euros –el 60% del salario medio en España– como una medida para reducir la brecha de género.