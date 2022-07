La CIG sitúa en torno a un 95% el seguimiento de la huelga de la carpintería en la comarca

El sector de la carpintería y ebanistería de la comarca de A Coruña vivió ayer la segunda de las cuatro jornadas de huelga convocadas por los sindicatos CCOO, CIG y UGT durante el pasado mes de junio y el presente julio. En el caso de la comarca de Ferrol, el secretario de la federación de este sector para el área, Marcos Sánchez, situó en torno al 95% el seguimiento de esta protesta.



Así, tal y como detalló Sánchez, los piquetes informativos en el entorno de la ciudad naval se concentraron en los polígonos industriales Río do Pozo y Vilar do Colo, así como en Valdoviño, donde se asientan las instalaciones de marcas como Cándido Hermida o Noa Madera Creativa, ahora perteneciente al Grupo Malasa. En paralelo, la CIG celebró en A Coruña, frente a la sede de la patronal en la plaza Luís Seoane, una concentranción para exigir una mejora en las condiciones laborales del colectivo.



“De momento non houbo ningún avance” en las negociaciones, señala el secretario, añadiendo que se espera que “co éxito da folga tanto nesta comarca coma no resto da provincia” se pueda presionar a la patronal “a sentarse” y estudiar un nuevo acuerdo “que pase por que os traballadores e traballadoras non perdan poder adquisitivo”. De esta forma, desde la central nacionalista se volvió a criticar la negativa de la parte empresarial de actualizar los salarios en base al IPC –se ofrece un 3,1% con un tope del 1,5% para los atrasos, lo que la parte social considera insuficiente–.