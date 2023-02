La CIG exige inversiones en Navantia para compatibilizar la eólica y la construcción naval

La Federación de Industria de la CIG Ferrol exigió ayer a las administraciones central y autonómica que acometan las inversiones necesarias en los astilleros de Ferrol y Fene para poder compatibilizar la construcción y reparación naval con el nuevo mercado de la eólica marina. Por medio de un duro comunicado, la central nacionalista reivindicó que, con la fabricación de grandes buques, “a nosa economía mellora substancialmente”, incidiendo en la importancia de esta actividad para el tejido productivo de la comarca.



En este sentido, el sindicato reconoce que ni el mercado ni los métodos constructivos actuales son comparables a los de los años 70, señalando que, a día de hoy, las gradas del astillero de Perlío –puntualizando que ”ademais de estar moi deterioradas”– “de pouco servirían” en pleno 2023. Asimismo, la central también reflexiona acerca de la importancia de la diversificación de la actividad y la apuesta por la eólica marina como forma de garantizar la carga de trabajo a corto plazo –en referencia a la eliminación de las mencionadas instalaciones para aportar más espacio para el almacenamiento y producción de “jackets”–.



No obstante, la CIG defiende que ambas actividades deben de ser compatibles entre sí y que, por ello, las renovables no pueden “desprazar ou relegar” a los proyectos tradicionales. “A necesidade de grandes e modernos diques nos que se poidan reparar ou construir buques resulta vital se queremos seguir competindo nun mercado mundial”, defiende el sindicato, recordando que el pasado año hubo que renunciar a varios contratos de mantenimiento al estar las gradas ocupadas. Así, desde la Federación de Industria se exige el desarrollo de dos nuevos diques en Ferrol y Perlío, sentenciando que, de no realizarse, supondría una nueva discriminación hacia el área.