CIG Ensino apoya la demanda de un pabellón para el IES Ferrol Vello

La Secretaría comarcal de CIG Ensino de Ferrol ha manifestado su total apoyo a la comunidad educativa del IES Ferrol Vello ante la falta de un espacio para realizar las clases de educación física.



La secretaría comarcal, Antonia Martínez Díaz, asegura que “logo de falar coa directiva e ter en conta as demandas do Consello Escolar e profesorado do centro, a CIG-Ensino presentará ante os órganos pertinentes da Consellería de Educación a demanda para que o IES Ferrol Vello teña un pavillón”. Díaz sostiene que “semella de difícil comprensión que na actualidade o profesorado deste centro educativo teña que desprazarse en autobús, adaptar os tempos e materiais para poder desenvolver as clases de Educación Física, entre outras actividades”. Así, explican desde la CIG que teniendo presente la necesidad de buscar una solución a esta situación comparten las peticiones realizadas por el centro que pasarían por el uso del espacio de la vieja fábrica de jabón anexa al instituto para poder construir un pabellón deportivo para el centro, que también pudiera ser aprovechado por los vecinos del lugar.



Asimismo, desde la CIG consideran que el profesorado “debe traballar nunhas condicións óptimas e que a Consellería está a mirar de esguello esta problemática, deixando pasar o tempo sen solucións reais”.



Inseguridad



Desde el sindicato también lamentan que el hecho de que exista una nave abandonada en las inmediaciones del IES supone un problema de “inseguridade” para la comunidad educativa al completo del Ferrol Vello.



Por todas las cuestiones citadas CIG Ensino asegura que “usará todas as canles das que se dispón para conseguir a involucración da Consellería, organismo responsable das instalacións educativas, e solucionar, canto antes, esta necesidade”. l