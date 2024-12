Alertan de la existencia de numerosas deficiencias en la residencia de Caranza

La CIG denuncia a través de un comunicado firmado por la secretaria comarcal del sindicato, Carmen Viso, una serie de deficiencias que afectarían a la residencia de mayores de Caranza. Así, recuerdan que “todos lembramos a importancia dos servizos esenciais de atención ás persoas maiores, as grandiosas declaracións da Xunta sobre a importancia do modelo de xestión pública directa, da importancia do persoal empregado público, etc.”. Y se preguntan ahora dónde quedó todo esto cuatro años después de la pandemia, denunciando que la referida residencia, la única de gestión directa de la Xunta en la zona junto con la de Ortigueira, presenta numerosas deficiencias.

En materia de instalaciones explican que “están antigas, necesitadas de reformas, con estancias que se inundan en canto chove”. También indican que tras sucesivos anuncios de una futura residencia, “seguimos con parches e obras de remodelación que non conseguen dotar a comarca dun edificio cunha calidade arquitectónica e funcional acorde a dignidade e necesidades das nosas persoas maiores”.



En el escrito de la CIG de Administraciones públicas también se hace alusión a la futura residencia de O Bertón, cuyas obras están casi finalizadas y subrayan que “seguindo o modelo de doazón, a Xunta de Galicia pasará este edificio para os beneficios privados abandonando a xestión pública directa que tanto gabou e funcionou durante a pandemia, cando enviaron ao persoal empregado público a atender as residencias privadas”, argumentan desde el sindicato.



Volviendo a la residencia de Caranza la CIG también asegura que el personal “está sobrepasado física e mentalmente por unhas condicións laborais que se van deteriorando máis e máis”. con cuadros de persoal “escasos”, y ratios “que non son reais”, aseveran.También indican que en determinadas categorías no se cubren las vacantes “como consecuencia das condicións laborais que ofrecen” que hacen que el personal sociosaniario “se decante por ir traballar ao Sergas ou as empresas privadas”.



Así, denuncian desde el sindicato la precaria situación que se vive en la residencia de Caranza, “con escasez de persoal e recursos, mala organización e unha xestión que prioriza máis as actividades que as necesidades esenciais o que repercute nos servizos prestados aos usuarios”.