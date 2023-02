Cientos de personas despiden a Rafael Pillado en Catabois

Ferrol despidió ayer a Rafael Pillado en el cementerio de Catabois, en un acto multitudinario, anegado por la lluvia y por la emoción. Cientos de ciudadanos y también representantes institucionales y del tejido social de toda Galicia acudieron a un homenaje a un sindicalista histórico, figura imprescindible de la lucha por la democracia y por la justicia social y representante de una generación que conquistó libertades y las peleó hasta el último minuto.

En el camposanto habló Guillermo Ferrández, que destacó una "vida cargada de dignidade, sustentada sobre o valor da solidariedade e da xustiza social" que nos marca "o camiño de liberdade, ensinándonos a non dobregarnos fronte á mentira e á traizón". Subrayó además su lucha contra la instalación de la planta de gas dentro de la ría o contra la asbestosis que mermó generaciones de trabajadores del naval.

En el acto, Fernando Ocampo leyó un poema de José Torregrosa y también Carlos Valle "Karlotty" recitó una emocionante elegía. Tomó después la palabra Xesús Alonso Montero, honrado por hablar ante "unha figura inmensa", una persona "constituída pola madeira dos fortes, pola moral que teñen aqueles que cren nas causas nobres". "Non sei se vou ter no que me queda de vida un honor tan inmenso", añadió. Recordó otros nombres de la lucha por la democracia y la defensa de los pobres, amparados por las enseñanzas de Julio Aneiros, que hicieron de este país un lugar mejor al que ellos conocían.

Su hermano, Raúl Pillado, tomó la palabra para agradecer las muestras de afecto a la familia en los últimos días y para reivindicar el legado de quienes pelearon por la justicia. "La democracia no es el fruto de un regalo. Costó mucho sudor y lágrimas y sobre todo muerte y sufrimiento", recordó. Dedicó un poema "a todos los que sufrieron el mismo final por el amianto" titulado "Al fin te han matado", interrumpido por la emoción y por los aplausos de los presentes. El acto finalizó con la música de Víctor Jara.

El sábado, a las once de la mañana, habrá en la rampa del castillo de San Felipe un homenaje cívico, siguiendo los propios deseos de Pillado, abierto a toda la ciudadanía. Habrá intervenciones, lectura de poemas y música.