Cientos de jóvenes de Galicia y Asturias se retan este mes en la First Lego League

La First Lego League Galicia –FLL Galicia– reunirá, el próximo sábado 22 de febrero en el Campus Industrial y en el pabellón de Esteiro, a más de 350 jóvenes para medirse en este programa internacional. Los participantes en esta cita, que demuestra el éxito obtenido en la sede ferrolana al haber sido designada para celebrar la final nacional en marzo, deberán resolver diversos problemas con los que se podrán encontrar en el mundo real.



Ayer tuvo lugar el acto de presentación del evento, en el que el coordinador José Antonio Becerra señaló que, aunque “la robótica es el gancho” de esta iniciativa, que fue exportada de EEUU, el objetivo es “fomentar el interés no solo en la tecnología sino en la ciencia en general”. Así, los temas centrales van cambiando con cada edición y este año el foco será el ecosistema marino.



En relación con este responsable, el director del Campus Industrial, Marcos Míguez, apuntó que “a consecución desta final nacional penso que é un premio para Becerra, para o seu equipo e tamén para o Campus”, que además valoró la apertura de las empresas colaboradoras para apoyar este y otros eventos.



“Fuimos casi de los primeros en tener un voluntario específico para cada equipo y eso lo agradecen muchísimo los participantes”, continuó el coordinador. Sobre la labor altruista, que llevan a cabo cerca de 100 personas, también se pronunció la concelleira de Educación e Universidade, Patricia Cons, con su enhorabuena “polo esforzo que fan os profesores nas súas horas non lectivas”.



En el acto también intervino el director de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, Vicente Díaz, que destacó el “orgullo” que supone llevar once años desarrollando este programa. La First Lego League responde a la “razón de ser” del centro, en cuanto a la promoción de las materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que tiene el objetivo de “desenvolver, de cara ao futuro, as profesións que necesitamos”.



La vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, recordó la especial importancia de promover estas disciplinas entre las jóvenes, y precisamente este evento es un “bo exemplo da promoción das carreiras STEM para as nenas”. No obstante, antes dejó constancia de los apoyos, aparte de las empresas, de la Xunta, a través de la ayuda del Campus Industrial, de la Diputación y del Concello.

Localizaciones

El pabellón municipal acogerá la ceremonia de apertura y el Xogo do Robot, “que es la parte más vistosa y que más les gusta a los participantes”, según Becerra. Las presentaciones de los Proyectos de Innovación se realizarán en la EPEF y el acto de clausura en el Auditorio de Ferrol.