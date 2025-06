Más de cien inscritos en la última caminata de 50 kilómetros del Club Montaña Ferrol

El próximo sábado 14 de junio tendrá lugar la celebración de la XXV Andaina 50 quilómetros a pé, de Ferrol, la más veterana del calendario gallego, de la Liga de grandes marchas y de la Liga Ibérica. Más de un centenar de personas se han inscrito ya en esta actividad, que este miércoles presentaron el presidente del Club Montaña Ferrol, Xan Ramírez, y el concejal de deportes, Ricardo Aldrey, anunciando, además, que esta será la última vez que se celebre en este formato, ya que se reconvertirá, a partir de la próxima edición, en una ruta de 30 kilómetros.



La caminata es de dificultad media y de gran esfuerzo físico, y saldrá de A Malata a las nueve de la mañana, pasando después por O Confurco, Covas, Esmelle, San Xurxo, Doniños, Pieiro, Brión y regreso al punto de partida.



En la ruta contarán con cinco puntos de avituallamiento y no habrá tiempos ni clasificaciones, aunque se estima que tenga una duración de unas 12 horas y 20 minutos, ya que está diseñada para completar con una velocidad media máxima de siete kilómetros por hora.



El edil de Deportes valoró el esfuerzo del club organizador y de sus voluntarios para mantener viva esta cita, que permitirá, ya en esta edición, hacer, si así se desea, un itinerario menor, de 30 kilómetros, llegando hasta San Xurxo y regresando en autobús a A Malata.



El presidente del Club repasó la trayectoria de esta andaina, para la que está abierta la inscripción hasta el día 11 en marchascmf@gmail.com o de forma presencial en la sede del Club de Montaña en la calle Coruña 102 los lunes, miércoles y viernes, de 19.30 a 21.30 horas. El coste es de 25 euros para no socios y no federados, de 22 para federados de otros clubes, de 18 para los socios no federados y de 15 para los que cumplan ambos requisitos.