Cesan a la gerente de la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol por “pérdida de confianza”

El consello de la Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol decidió en su reunión celebrada ayer el cese de la gerente del organismo, Marisa López Morales, un puesto que ocupaba desde febrero de 2011.



El ejecutivo local convocó el pasado viernes una reunión del consello en la que este decidió la extinción del contrato de “alta dirección” de la gerente. La comunicación a la afectada se llevó a cabo el mismo lunes, con un preaviso máximo de tres meses establecido en el contrato suscrito en su día entre las partes, por lo que la gerente permanecerá en su cargo hasta el día 9 de enero de 2024.



Aunque desde el Concello, “por respeto hacia la persona y al proceso” no se han dado a conocer los motivos del cese, en el consello de la Sociedade Mixta de Turismo –en la que están representados además de los grupos políticos municipales otros organismos vinculados con el área como la asociación de hosteleros, comerciantes o taxistas, entre otros– se puso sobre la mesa la “pérdida de confianza” como argumento para el cese, que, por otra parte, al tratarse de un puesto de alta dirección, cumpliría los requisitos.



La extinción del contrato se planteó con los informes pertinentes y fue aprobado con el apoyo de los grupos del PP y PSOE, además de los colectivos presentes, y la abstención de Ferrol en Común y BNG.



Durante los tres meses que restan hasta la extinción definitiva del pacto contraxtual, seguirá al frente de la Sociedad Mixta de Turismo la misma gerencia, aunque el gobierno local y el organismo de gestión del turismo en la ciudad estudiarán durante este periodo las “medidas a adoptar para impulsar esta sociedad”.

La noticia del cese no ha cogido por sorpresa al sector, ya que no es la primera vez que se pone sobre la mesa esta cuestión desde su nombramiento, si bien nunca se llegó a hacer de manera oficial.

Formas

Desde el grupo socialista, la exedil del área Eva Martínez, señaló que pese a haber realizado esta misma petición hace un mes y de haberla apoyado en el organismo pertinente, considera que “todo o que atinxa á decisión de cesar á xerente debería pasar previamente por comisión, antes de polo consello da sociedade”. Por eso, señala que es evidente que “cando pediu esta comisión, o PP xa tiña decidido tomar esta decisión e contaba cos informes pertinentes”, por lo que ve en la medida “a forma de actuar á que nos ten afeito, non contar para nada cos grupos da oposición”.



La edil también recordó que esta misma propuesta de cese fue llevaba por el grupo socialista al consello de la sociedad de turismo “e non saíu adiante por non contar cos votos suficientes, entre os que estaba o do Partido Popuñar”, por lo que acusó al grupo de ”tentar provocar o maior dano e desgaste posible ao noso goberno”.



De acuerdo con la destitución, Martínez apostó ahora por “darlle unha volta” al funcionamiento del organismo y reclama la participación activa de los grupos municipales y los representantes del sector.



La gerente de la Sociedade Mixta de Turismo ya estuvo en su día en el punto de mira mediático con la publicación en Twitter de un comentario sobre el bable –indicando que era un “tema político para vivir del cuento y enriquecerse unos pocos” cuando “no conozco a nadie que lo hable”–, lo que hizo que el ejecutivo, entonces socialista, tuviese que salir al paso de estas declaraciones