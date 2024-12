Os centros escolares xa son padriños das seis rondallas que existen na cidade ferrolá

A sede de Afundación foi o martes o escenario dun dos principais eventos enmarcados nas I Xornadas Escolares As Pepitas, con motivo do apadriñamento dos centros educativos ás rondallas de Ferrol. Trátase dunha iniciativa que se organizou por primeira vez este ano e que pretende garantir a transmisión xeracional desta tradición, así como apoiar o recoñecemento como Festa de Interese Turístico Nacional –FITN– á celebración que se conmemora cada 18 de marzo.



Unha representación de cada unha das agrupacións do concello reuniuse con centenares de alumnos e mestres. Estes lles entregaron unha escarapela por centro para ser colocada no seu estandarte. Estas creacións estarán expostas no edificio de Afundación até o xoves 19 de decembro. Ademais, o acto tamén contou coa presenza da delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros, e da concelleira de Turismo, Maica García.



Os novos padriños son os centros Jesús Maestro, San Rosendo e Juan de Lángara, da rondalla Añoranzas; Pazos, Valle Inclán 1 e Ludy, de Club de Campo; La Salle, Ledicia e Belén, de Bohemios; Ángela Ruiz, Sagrado Corazón, Ponzos e Cruceiro de Canido, de Sonidos del Alba; Tirso de Molina, A Laxe, Cristo Rey e San Xoán de Filgueira, de Só Elas; e por último, Compañía de María, Lestonnac e Esteiro, de Son do Mar.



As I Xornadas Escolares As Pepitas, que están financiadas pola Axencia de Turismo de Galicia e organizadas por Cites Ferrol, inclúen a creación da primeira escola de rondallistas da cidade. Tal como indicou Aneiros, a Xunta incrementou as axudas ás FITN até os 500.000 euros, así como o apoio para cada un dos beneficiarios, que pasan de 3.000 a un máximo de 4.000 euros.