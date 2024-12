Catorce detenidos por extraer ilegalmente marisco en la ría de Ferrol

La Policía Nacional dio ayer por desarticulada una organización criminal internacional que se dedicaba a la extracción ilegal de marisco en la ría de Ferrol, aunque las ramificaciones del grupo llegaban a Portugal. Según explicaron en rueda de prensa el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violeta, José Ángel González Morán, y el jefe de la Sección de Delitos contra el Consumo, Medio Ambiente y Dopaje, Juan José Castro García, a todos ellos se les acusa de cuatro presuntos delitos: pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, contra la flora y la fauna y falsificación documental.



La operación “Capilla” ha contado con la colaboración de la Policía Autonómica y también de los agentes de la Marítima portuguesa al desvelarse que parte de ese marisco procedía de allí.



González Morán y Castro García explicaron que la organización tenía su propia red de mariscadores furtivos, que se lo vendían a miembros “superiores” de la trama que almacenaban todo el producto en depuradoras ilegales que tenían instaladas en sus propios domicilios. Posteriormente, y a través de documentación falsa y sin control sanitario de ningún tipo, introducían el marisco en el mercado español.



Los seis registros realizados –cuatro de ellos en Ferrol, otro en un punto de la provincia de A Coruña que no se ha desvelado y uno más en la localidad lusa de Gafanha de Nazaré– permitieron decomisar más de una tonelada de marisco “en mal estado” e intervenir 79.000 euros en efectivo. También se han incautado de ocho piscinas con su propio sistema de depuración y “numerosa documentación falsificada”.



En el avance de la operación, que finalizó el pasado mes de noviembre, los agentes descubrieron que el entramado también conseguía y almacenaba marisco procedente de la misma actividad ilegal en territorio portugués, por lo que se solicitó la colaboración a la Policía Marítima del país vecino para poder “desarticular por completo”, según explicaron los mandos policiales en la comisaría de Lonzas.



Trazabilidad

La Cofradía de Pescadores de Ferrol, a través de su patrón mayor, Gustavo Chacartegui, expresó su “satisfacción” con “todos los operativos que se hagan contra el furtivismo” por tratarse de “un problema muy grande para el sector”. En ese sentido, además de recordar que la actividad ilegal “esquilma los ya mermados recursos locales”, Chacartegui señala que el problema se amplifica al “introducirse almeja portuguesa en el mercado gallego y español con documentación autóctona porque se traen productos foráneos a bajos precios para venderlo como producto local”, lo que ocasiona “graves prejuicios a los marineros que quieren subsistir con su propio trabajo y al que no le valorarán el precio por la competencia desleal e ilegal que se produce”.



En esa línea, el patrón mayor del pósito de Curuxeiras animó a la ciudadanía a “consumir productos que tengan la garantía de trazabilidad porque avala la calidad del producto y el cumplimiento de todas las condiciones sanitarias. En A Túa Lonxa –la tienda de la cofradía– vendemos el marisco propio, depurado y con el sello de calidad de PescadeRías”, añadió.



Por su parte, el patrón de Barallobre, Jorge López, considera el resultado de esta operación “una buena noticia desde el punto de vista de erradicar el furtivismo en una ría que está sufriendo muchísimo”. Por ello asegura que se necesitan “más controles” y lamenta que “aún falta mucha conciencia en toda la cadena”.

López recuerda que “se está jugando con el puesto de trabajo de muchísima gente de un sector primario ya muy castigado y, además, con la salud de las personas no se puede jugar”. Por último, el portavoz del pósito fenés defiende la calidad del producto de la ría. “El consumidor final puede y debe confiar en que todos los productos que se recogen y venden en nuestra cofradía cumplen a rajatabla con todas las condiciones requeridas”.

La Consellería do Mar también saludó los resultados de un operativo que es, dijo, "froito da colaboración entre diferentes corpos de seguridade, na que tamén estivo implicado o servizo de Gardacostas de Galicia". Además, el departamento que dirige Alfonso Villares destaca que "o reforzo deste tipo de accións de vixilancia e control da actividade furtiva na ría de Ferrol está dando como resultado a progresiva redución da presencia de furtivos nesta zona". Por último, Mar insiste en la necesidad de perseguir la actividad furtiva porque, "ademais de xerar perxuízos económicos ao sector pesqueiro e marisqueiro, tamén pon en risco a saúde pública ao poñer no mercado produtos non aptos para o consumo".