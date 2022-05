Las catas de la calle Castro mostrarían señales del gran incendio del siglo XVI

Los vestigios de la muralla medieval de la ciudad no son los únicos que pueden haber salido a la luz con los sondeos realizados en la calle Castro para la construcción de una edificación del plan Rexurbe de la Xunta. La edil de Patrimonio, Eva Martínez, hablaba ayer de la posibilidad de que haya, además, pruebas del incendio de 1568, ya que se ha visto una capa de suelo de color oscuro y de la que aparentemente forman parte cenizas y materiales carbonizados, posiblemente coincidente con un episodio recogido en diversas fuentes escritas.





La concejala de Patrimonio Histórico apunta que sería muy conveniente “datala con certeza para saber se se corresponde co lume que asolou Ferrol a finais do século XVI”.





Los hallazgos podrían referirse al incendio que el historiador Montero Aróstegui define en su Historia de Ferrol como “verdadera catástrofe”. Así, según su versión –recogida en la Historia de Ferrol de varios autores editada por Vía Láctea– “o incendio declarouse na madrugada dun sabado 19 de xuño, cando os pescadores estaban xa na mar” aunque la documentación aportada por Vigo Trasancos asegura que se produjo entre las cinco o seis de la tarde. De todos modos, ambos hablan de que el fuego se originó en la herrería de Alonso López Rodríguez, propagándose a gran velocidad y en siete horas que duró el siniestro se quemaron nada menos que 370 inmuebles de los 400 que componían la villa, entre ellos la parroquia, dejando solamente intactos el convento de San Francisco y el Hospital de Caridad.





Por la importancia histórica de estos hallazgos, la edil considera que “sería incrible que se optara por algo distinto á posta en valor do xacemento”





Martínez se refería así a la intención manifestada por la Xunta de ser prudentes con estos hallazgos y acusaba al Concello de precipitación.





Ante esto, la edil señaló que “é inaudito que ante unha nova tan feliz para a cidade como é a aparición do que, con moita probabilidade, é a muralla medieval de Ferrol, a Consellería de Vivenda opte por usala para atacar ao goberno local”, recordando que lo que el Concello pide es “que conserve unha construción”





Muralla visitable

Además, aseguró que la conservación do muro “non interfire en absoluto co proxecto construtivo que o IGVS ten para a parcela, porque a zona do xacemento está no patio traseiro do soar”, pero, “á vista desa reacción”, sí mostró su preocupación por lo que se va a hacer con las catas del terreno que quedarían bajo el edificio y que es donde se halla lo que podrían ser los restos del incendio.





La petición del Concello pasa por ampliar las pequeñas excavaciones que se hicieron hasta ahora en el solar en una superficie de unos 40 metros cuadrados. El objetivo final sería conservar los restos de la muralla con la intención de que fuesen visitables.





Trabajo profesional

Las insinuaciones del Concello sobre la posibilidad de que hubiese “ocultación” en los hallazgos de las obras de la calle Castro de Ferrol Vello ha llevado a la Consellería de Vivenda a aclarar nuevamente que los sondeos encargados por la Xunta, a través del IGVS se están realizando por parte de profesionales, como corresponde. Así, apunta que el equipo está dirigido por un equipo técnico con un arqueólogo jefe al frente que en estos momentos está elaborando el informe correspondiente. Por lo tanto, apuntan desde la Xunta, “aínda non hai conclusións definitivas sobre os resultados das catas realizadas esta semana e hai que deixar que os especialistas rematen o traballo”.





En todo caso, aseguran que “tan pronto estea listo ese informe, por suposto, remitirase ao Concello de Ferrol”.





La Xunta niega cualquier afán de ocultación y se limita, dice, a actuar con “prudencia” tal y como requiere cualquier hallazgo arqueológico “máxime mentres os técnicos responsables e cualificados que están ao cargo da actuación non se pronuncien oficialmente sobre o mesmo”.